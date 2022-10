MotoE | Il calendario si allarga: 8 round nel 2023 e c'è Silverstone

La MotoE entrerà nella sua nuova era nella stagione 2023, con l'uscita di scena delle Energica Ego e l'arrivo di una moto nuova di zecca: la Ducati. Ma non solo, perché la serie full electric cambierà anche il suo status, passando da Coppa del Mondo a Campionato del Mondo.

Inoltre si allarga anche il calendario, perché il prossimo anno saranno otto gli appuntamenti, tutti con doppia gara. E la novità è rappresentata dall'ingresso di Silverstone, il velocissimo circuito britannico sul quale la MotoE correrà per la prima volta nel weekend del 6 agosto.

Sono tutte conferme invece per le altre location, perché la stagione si aprirà nel fine settimana del 14 maggio, per poi proseguire in tutti gli appuntamenti della tripletta di giugno del Motomondiale, che inizierà al Mugello per poi proseguire al Sachsenring e concludersi ad Assen.

Dopo la pausa estiva si ripartirà dalla già citata Silverstone, per poi proseguire sempre nel mese di agosto al Red Bull Ring. Il gran finale poi sarà nelle prime due settimane di settembre, con la doppietta a cavallo tra Barcellona e Misano, dove si chiuderà il campionato nel weekend del 10 settembre.

Per quanto riguarda i test collettivi, saranno due le sessioni pre-campionato, e si terranno entrambe in Spagna. La prima, dal 6 all'8 marzo, andrà in scena a Jerez. Poi sarà la volta di Barcellona dal 3 al 5 aprile.

Data Gran Premio

Circuito 12-14 maggio

Francia Le Mans 2 gare 09-11 giugno Italia Autodromo Internazionale del Mugello 2 gare 16-18 giugno Germania Sachsenring 2 gare 23-25 giugno Olanda TT Circuit Assen 2 gare

04-06 agosto Gran Bretagna Silverstone Circuit 2 gare 18-20 agosto Austria Red Bull Ring - Spielberg 2 gare 01-03 settembre

Catalogna Circuit de Barcelona-Catalunya 2 gare 08-10 settembre San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli 2 gare