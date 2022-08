MotoE | Doppietta di Granado, avvicina Aegerter in classifica

La MotoE mette in archivio il penultimo appuntamento della stagione, teatro di una delle tappe cruciali del campionato è stato il Red Bull Ring, che ha visto trionfare Eric Granado, autore di una grande doppietta che lo porta ad avvicinarsi a Dominque Aegerter nella classifica generale. Il brasiliano fa bottino pieno nel weekend austriaco, e la vera notizia del fine settimana è proprio il digiuno di vittorie dello svizzero, mattatore sia nella categoria elettrica sia nel mondiale Supersport.

Nella prima manche, Granado è grande protagonista e si gioca la vittoria con Mattia Casadei, che però gli serve il trionfo su un piatto d’argento: l’italiano del team Pons è leader quando all’ultimo giro scivola e getta alle ortiche una gara che sembrava avere in mano. Suona così l’inno brasiliano al termine di Gara 1, con Granado che rosicchia qualche punto a Dominique Aegerter. Lo svizzero è spettatore del duello e ne beneficia salendo così sul secondo gradino del podio. Ottima la terza posizione di Miquel Pons, che perde il secondo posto per pochi centesimi e deve accodarsi al portacolori Dynavolt.

Ai piedi del podio resta Hikari Okubo, quarto dopo una grande bagarre con Hector Garzo, che alla fine passa sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione. Alle spalle dello spagnolo troviamo il suo compagno di squadra Alex Escrig, sesto. Kevin Zannoni è settimo dopo essere stato protagonista nelle posizioni di vertice nelle prime fasi di gara. Ottavo Jordi Torres davanti a Xavi Fores e Kevin Manfredi, nono e decimo rispettivamente. Paura per Matteo Ferrari, caduto nelle fasi iniziali e rimasto in mezzo alla pista. Tutti i piloti però sono riusciti a schivarlo e la scivolata si è conclusa solo con un grande spavento.

Inarrestabile Eric Granado in Austria, che vince anche Gara 2, stavolta beffando Miquel Pons di due decimi. Il brasiliano non riesce a scappare e anche nella seconda manche deve lottare per passare sotto la bandiera a scacchi prima di tutti. Ci riesce e avvicina in classifica Dominique Aegerter, che chiude il podio in terza posizione. Lo svizzero è ancora leader della classifica e si presenta a Misano, ultimo appuntamento della stagione, pronto a conquistare il titolo mondiale: ha infatti 194 punti, ma Granado gli darà filo da torcere perché ha 17,5 lunghezze dal portacolori Dynavolt.

Il campionato è dunque ancora aperto, almeno per i primi due. È infatti fuori dai giochi Matteo Ferrari, terzo in classifica ma distante 72,5 punti dalla vetta. Il pilota Felo Gresini non va oltre il nono tempo in Gara 2 e perde così la possibilità di confermarsi campione, dopo il titolo del 2019. Granado, Pons e Aegerter sono dunque i tre piloti sul podio, mentre in quarta posizione troviamo Mattia Casadei, che in parte si riscatta della caduta di sabato e lotta per la terza posizione fino alla fine, salvo poi essere beffato dallo svizzero per la terza posizione.

Quinto Alex Escrig, che chiude l’ultima gara del weekend davanti a Xavi Cardelus, sesto. Hikari Okubo peggiora la prestazione rispetto al sabato e non va oltre la settima posizione, mentre Hector Garzo è ottavo. Chiude la top 10 Jordi Torres, alle spalle del già citato Matteo Ferrari.