Sete Gibernau nella sua carriera, pur non riuscendo mai a cogliere la soddisfazione di vincere un titolo Mondiale, ha scritto, a suo modo, comunque la storia del motociclismo con duelli epici e gare spettacolari. Il suo score personale nel Motomondiale ci racconta di: 9 successi, 30 podi e 13 pole.

I suoi anni d'oro sono stati sicuramente il 2003 e il 2004, quando ha lottato gomito a gomito con Valentino Rossi per il titolo iridato. Nonostante ciò lo spagnolo in quegli anni, pur disponendo di una moto ufficiale, correva per una squadra clienti, il team Gresini, che tanti talenti ha portato al battesimo in MotoGP.

In quest'ultima annata Sete si è divertito a correre nel neonato campionato di MotoE, dove ha colto come suo miglior risultato il 6° posto in Austria. Gibernau, che ha corso per il team Join Contract Pons 40 ha chiuso la stagione all'11° posto in graduatoria, dimostrando di avere nel polso ancora tanta velocità.

Cosa farai nella prossima stagione?

Fortunatamente ho tanti bei progetti che mi fanno guardare al futuro con grande ottimismo. Spero, entro fine anno, di poter annunciare uno di questi progetti a cui sto lavorando da tanti mesi.

Come valuti questa esperienza in MotoE, pensi che questa categoria possa avere un buon futuro?

Posso dire che mi sono divertito tanto perché sono tornato a sfruttare in pista una moto ed era da tempo che non riuscivo a farlo. Il campionato è sicuramente in crescita e dovrà adattarsi ai cambiamenti che avverranno in futuro.

Come è stato per te rimetterti in moto a livello agonistico dopo tanto tempo?

Devo dire che visti i nuovi progetti non sono riuscito ad allenarmi. Le gare per me quest'anno non erano per niente una priorità ed è per questo motivo che sono andato da una gara all'altra senza preparazione. La famiglia e questi nuovi progetti hanno assorbito il 100% del mio tempo. Nonostante ciò ho potuto imparare tanto da questo nuovo campionato con le moto elettriche come alternativa a quelle attuali.

Ci racconti dell’esperienza avuta in Honda con Pedrosa?

Da quando mi sono ritirato ho fatto tante cose diverse, una di queste è stata tornare dentro il campionato di MotoGP non come pilota. Anche in quel caso ho imparato molto di una visione diversa a quella che avevo io.

Quale è stato l’avversario più duro contro il quale ti sei battuto?

Sicuramente me stesso. Siamo noi stessi gli avversari più duri da battere. Le nostre paure e anche le nostre debolezze viaggiano sempre con noi e secondo me sono quelle che dobbiamo battere tutti i giorni per diventare più forti.

Tu che hai combattuto e battuto Valentino Rossi quando era al top, cosa ne pensi del paragone con Marquez?

Sono due grandissimi campioni, ognuno nel suo tempo. Marquez è un fenomeno indiscutibile che secondo me sta inventando un nuovo stile di guida in moto e quello lo fa diventare non solo il più forte di oggi, ma anche un punto di riferimento per sempre.

Valentino ha 40 anni, ma continua a correre, come giudichi la sua scelta? Pensi che rinnoverà per altri due anni?

Boh, quello lo sa solo lui.

Tu sei forse l'unico avversario di Vale che ha un buon rapporto con lui, a cosa è dovuta questa cosa?

Fortunatamente posso dire che ho un bellissimo rapporto con qualche pilota della MotoGP e quello è parte importante di ciò che mi posso portare a casa. La vita è lunga e sicuramente ci mette ognuno al proprio posto.

Pensi che qualche pilota in MotoE possa fare bene anche in MotoGP?

La MotoGP è il top e lì ci arrivano solo i più forti. È ancora troppo presto per dirlo.

Ci lasci un tuo personale pensiero, invece, sulla situazione che sta vivendo Jorge Lorenzo?

Ora Lorenzo ha fatto la sua scelta che sicuramente è stata fatta come conseguenza di tante cose. Lui è stato uno dei migliori piloti della MotoGP e merita di essere rispettato per quello. Sicuramente la vita gli regalerà grandi sorprese in cui dovrà anche scegliere.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Come ti ho detto prima la famiglia è una grande priorità e poi ho anche altri progetti che spero diventino realtà a breve.