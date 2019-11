Ferrari nella storia: è italiano il primo campione MotoE

La Coppa del Mondo MotoE si tinge di bianco, rosso e verde: il primo campione della neonata categoria elettrica è Matteo Ferrari, che ieri a Valencia ha conquistato il titolo entrando nella storia. Il pilota del Team Trentino Gresini si è imposto in una stagione iniziata al Sachsenring e terminata in Spagna con una gestione decisamente ottima. Non è mai stato fuori dai primi cinque ed è stato in grado di sapersi accontentare quando non poteva vincere.

Ferrari vanta due vittorie quest’anno, conquistate a Misano davanti al suo pubblico. A Valencia, ultimo appuntamento della stagione, ha tagliato il traguardo in quarta posizione in Gara 1 ed in quinta nella seconda manche. La lotta per il titolo è andata avanti fino all’ultima gara, che però ha visto trionfare il pilota di Cesena.

Matteo Ferrari, Gresini Racing Photo by: MotoE

Nato nel 1997, Ferrari ha cominciato a correre con le minimoto, passando al CIV nel 2012. La svolta è arrivata quando ha esordito nel Mondiale Moto3 con Ongetta-Centro Seta ed andare poi nel San Carlo Team Italia . Nel 2016 arriva al CIV Superbike, restando solo alle spalle di Michele Pirro, campione nazionale. Il 2019 lo ha visto impegnato su due fronti, nel CEV Moto2 e nella Coppa del Mondo MotoE, dove ha trionfato ieri.

Così ha commentato il suo successo: “Quando inizi una stagione pensi sempre a vincere il campionato. Era impensabile qualche mese fa. Devo ammettere però che gara dopo gara ho iniziato a farci un pensierino. Sono al settimo cielo. Faccio parte di un grande team e ci siamo meritati questo trofeo, conquistato contro piloti con tantissima esperienza. Godiamoci questo momento, proveremo a confermarci il prossimo anno!”