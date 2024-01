Cross | Ducati: presentata la Desmo450 MX e il team Factory

La presentazione Ducati a Madonna di Campiglio è stata un punto di partenza fondamentale per il presente e il futuro nelle corse della Casa di Borgo Panigale. Dopo aver svelato le nuove Desmosedici GP24 di MotoGP e la Panigale V4 di Superbike, è stato il turno di un nuovo, esaltante progetto: l'ingresso nelle corse Cross.

Sia chiaro, Ducati fa tremendamente sul serio. Paolo Ciabatti, per anni direttore sportivo di Ducati Corse, è il nuovo responsabile del progetto Ducati Corse Off-Road. "Come saprete, da poche settimane Domenicali mi ha affidato un ruolo importante", ha dichiarato Ciabatti. "E' un nuovo inizio, un nuovo progetto. Abbiamo creato Ducati Corse Off-Road per portare Ducati nel mondo del fuori strada. E' una sfida entusiasmante. Alla mia età era necessario avere uno stimolo del genere per andare avanti in questo mondo, e lo faccio veramente con grande entusiasmo".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Paolo Ciabatti, Ducati Corse Sporting Director

"Il 2024 sarà un anno di sviluppo, e quindi lo affronteremo anche facendo delle competizioni ma l'obiettivo è quello di sviluppare al meglio la nuova moto. Parteciperemo al campionato italiano proprio per svilupparla al meglio. Grazie a Monster che, sebbene sia già presente sulle Ducati di MotoGP pe SBK, ha voluto essere presente anche sulle Desmo450 MX così come tutti gli altri grandi partner che ci supporteranno nella prima parte di questa avventura".

Questo elemento potrebbe essere sufficiente per spiegare quanto a Borgo Panigale stiano puntando su questa grande novità, ma non basta. A Madonna di Campiglio sono caduti i veli dalla Desmo450 MX. Si chiama così il prototipo che gira sui tracciati con fondo sterrato ormai da qualche mese e, per la prima volta, ne sono state apprezzate le forme e la livrea. Nel video di presentazione il prototipo si era presentato tutto nero, ma oggi la veste era già quella giusta, tutta rossa con tocchi neri e la presenza dello sponsor Monster sulle fiancate. Questo prototipo sarà oggetto di uno sviluppo che durerà un anno e mezzo, prima di sfociare in quella che diverrà la moto vera e propria a metà del 2025.

Photo by: Ducati Corse Desmo450 MX

I numeri sul cupolino quelli del 9 volte campione del mondo Tony Cairoli, altra enorme garanzia di serietà del progetto, e l'8 volte campione italiano Alessandro Lupino. Quest'ultimo avrà il compito di far esordire la Desmo 450 MX nel Campionato Italiano Motocross Pro - Prestige MX1 prendendo parte a tutte le gare del calendario, mentre la leggenda della MXGP avrà come compito principale quello di portare avanti lo sviluppo del prototipo assieme a Lupino.

"E' un piacere far parte del progetto Ducati. Non è stata una decisione facile, perché dove mi trovavo prima ero abbastanza comodo. Prendere in mano una responsabilità così non è sempre facile ma mi ha subito creato dentro un fuoco che mi mancava da un po' e ho detto sì", ha rivelato Cairoli.

Photo by: Ducati Corse Desmo450 MX

"Cercherò di faro nel miglior modo possibile. Poi so cosa sa fare Ducati, conosco l'entourage che ringrazio per questo inizio di avventura insieme. Con Alessandro siamo molto amici, è un gran tester e un grande pilota. Non è da sottovalutare. Sono molto contento di iniziare con Ducati".

"Le prime impressioni sulla moto sono ottime, anche se era in fase embrionale. Siamo rimasti sorpresi di questa prima bozza. Eravamo carichi. Poi tutto si è velocizzato e siamo qui in questa bellissima giornata insieme".

Lupino, pronto all'esordio nel Campionato Italiano, ha aggiunto: "E' un onore essere qui oggi seduto su questa moto. Di solito guardavo sempre questa presentazione da casa, invece stavolta sono qui e grazie a Ducati perché è bellissimo far parte di questa famiglia. Sono molto entusiasta di far parte di questo progetto".

Photo by: Ducati Corse Desmo450 MX

"Sono entusiasta di questa moto. L'ho provata per la prima volta in Sicilia e per essere un prototipo ti aspetti di tutto. Però quando giravo ho subito pensato fosse una moto vera. Per questo ho detto poi che siamo pronti per correre. Certo, abbiamo davanti del lavoro da fare, ma non vedo l'ora tra un anno e mezzo di vedere cosa uscirà fuori da questo prototipo".

Nella presentazione di questa mattina, Ducati ha anche ufficializzato il nome del team che porterà il gara la Desmo450 MX. Si tratta del Ducati Corse R&D – Factory MX Team gestito da Corrado e Marco Maddii. L’obiettivo di questa prima stagione di gare è principalmente quello di acquisire dati ed informazioni in gara per contribuire allo sviluppo della Desmo450 MX che verrà messa in produzione nella seconda metà del 2025.

L'esordio in gara della Desmo450 MX avverrà il 16 e il 17 marzo, ovvero tra poco meno di 2 mesi a Mantova, nella prima prova del Campionato Italiano motocross Pro - Prestige MX1.

Photo by: Ducati Corse Desmo450 MX

Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha dichiarato: "È un grande piacere inaugurare anche questa stagione sportiva di Ducati a Madonna di Campiglio, una location che esprime perfettamente i valori del ‘Made in Italy’ di cui siamo fieri ambasciatori e che lo scorso anno rappresentò il punto di inizio di un’annata assolutamente indimenticabile".

"La strada che ci ha portati ad essere i migliori al mondo nel fare le corse è fatta senza dubbio del duro lavoro quotidiano di questi anni, ma anche della nostra abilità di fare squadra e di divertirci mentre ci impegniamo al massimo in quello che facciamo. Uno degli elementi di forza del nostro brand è la capacità di fare sistema e oggi lo dimostriamo presentando insieme i team ufficiali per la stagione sportiva 2024: il Ducati Lenovo Team, il Team Aruba.it – Racing Ducati e la novità rappresentata dal Ducati Corse R&D – Factory MX Team".

Photo by: Ducati Corse Desmo450 MX

"Vedere le tre moto una accanto all’altra è stata per me una grande emozione perché, per quanto diverse tra loro, sono parte di un progetto unitario. Questa appartenenza è sottolineata dal colore base delle livree, Rosso Ducati, uguale per tutte, e anche da un segno grafico completamente inedito che riprende la curva presente nel logo Ducati, ispirandosi alla parte più emozionante del guidare una moto: la piega. Al tempo stesso queste moto sono anche espressione del percorso che Ducati ha fatto negli ultimi anni, investendo nel proprio futuro".

"L’ingresso nel motocross è infatti l’esempio lampante che il nostro desiderio di migliorarci e la nostra voglia di vincere non hanno limiti. In questi due giorni avremo l’opportunità di darci la giusta carica per una stagione che si prospetta ricca di sfide, in cui confermare la nostra leadership nei principali Campionati Mondiali in pista e dimostrare le nostre capacità in un terreno nuovo come il fuoristrada specialistico. Le sfide ci stimolano da sempre a tirare fuori il meglio e ci sentiamo assolutamente pronti".