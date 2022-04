Video Moto3 | Brivido Surra: cade e viene colpito dalla sua Honda

La terza sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe di Moto3 ha regalato momento di apprensione quando Alberto Surra è stato vittima di un incidente che ha letteralmente gelato il sangue.

Il pilota dello Snipers Team è caduto sul rettilineo opposto del tracciato di Austin, dando vita ad una carambola che paurosa, con la sua Honda che gli è finita addosso dopo essere andata a sbattere contro le barriere.

Immediate le bandiere rosse, anche se fin da subito ci si è resi conto che l'italiano era cosciente fortunatamente. In ogni caso è stato trasportato in ambulanza al centro medico del circuito texano, dove è stata evidenziata una possibile microfrattura di un polso.

In generale però le sue condizioni sono buone e questo è importante visto il grande spavento che aveva regalato. In ogni caso, è stato dichiarato unfit per il resto del fine settimana texano.