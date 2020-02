Test Moto3 Jerez, Giorno 2: Rodrigo leader, Antonelli ko

Si conclude a Jerez de la Frontera la seconda delle tre giornate di test delle due classi minori del mondiale. La Moto2 e la Moto3 condividono la pista per una sessione di prove in vista della stagione che comincerà fra meno di un mese in Qatar. Nella classe cadetta è Gabriel Rodrigo a firmare il miglior crono del Day 2, davanti a John McPhee ed Ai Ogura, nelle prime posizioni già ieri.

L’argentino ha fermato il cronometro sull’1’45”170 con temperature più miti rispetto alla prima giornata. McPhee, secondo anche oggi, è rimasto a solamente 5 millesimi da Rodrigo nella classifica combinata dei tempi, mentre Ai Ogura paga 192 millesimi ed occupa la terza posizione, come nel Day 1.

Con il quarto crono è accreditato uno dei piloti SIC58 Squadra Corse, ma si tratta di Tatsuki Suzuki. Il giapponese è riuscito a portarsi in top 5 rimanendo però a ben tre decimi dalla vetta. Si sa che però i tempi non sono fondamentali nei test e la squadra si è concentrata sul lavoro del nuovo manubrio. Giornata da dimenticare per l’altro portacolori della squadra: Niccolò Antonelli infatti è stato costretto a fermarsi a causa di una caduta alla curva 9 questa mattina che gli ha procurato la lussazione di una spalla. Test finito per l’italiano, che non ha potuto proseguire.

Jaume Masia chiude la seconda giornata di test con il quinto tempo e precede Sergio Garcia, solo sesto dopo aver dominato il primo dei tre giorni di test. I due spagnoli sono a poco meno e poco più di quattro decimi da Rodrigo, leader della combinata. Settimo tempo per Raul Fernandez, mentre il primo degli italiano è Celestino Vietti. Il pilota dello SKY Racing Team VR46 recupera dopo i tempi alti di ieri e si porta in top 10, a mezzo secondo dalla vetta. Darryn Binder e Filip Salac sono nono e decimo rispettivamente.

Così gli altri italiani al termine della seconda giornata di test a Jerez: Niccolò Antonelli, nonostante l’infortunio, è accreditato dell’11esimo crono, mentre Andrea Migno risale la classifica ed è 15esimo. 17esimo tempo per Tony Arbolino, anche lui impegnato nel provare il nuovo manubrio. Alle sue spalle troviamo Dennis Foggia, 18esimo, e Romano Fenati, 19esimo. Stefano Nepa e Davide Pizzoli sono 22esimo e 23esimo rispettivamente, chiude il gruppo tricolore Riccardo Rossi, 24esimo.

Test Jerez Moto3 - Top 10 Giorno 2

Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) – 1:45.170

2. John McPhee (Petronas Sprinta Racing) + 0.005

3. Ai Ogura (Honda Team Asia) + 0.192

4. Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) + 0.316

5. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.381

6. Sergio Garcia (Estrella Galicia 0,0) + 0.405

7. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) + 0.486

8. Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46) + 0.510

9. Darryn Binder (CIP Green Power) + 0.539

10. Filip Salač (Rivacold Snipers Team) + 0.596