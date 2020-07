Suzuki: “La strigliata di Paolo Simoncelli ha funzionato!”

Dopo la delusione della scorsa domenica, il Gran Premio di Andalusia rappresenta il riscatto di Tatsuki Suzuki, che trova la prima affermazione della stagione. Il pilota della SIC58 Squadra Corse vince di forza a Jerez de la Frontera, una pista magica se si pensa proprio a Marco Simoncelli, che qui salì per la prima volta sul gradino più alto del podio.

Suzuki concretizza finalmente la pole position ottenuta sul tracciato andaluso, la terza stagionale dopo quella della scorsa settimana, sempre su questa pista, e di marzo a Losail. Il giapponese è autore di una grande prova di forza, che lo porta in seconda posizione nella classifica generale, a sei punti di distacco dal leader Albert Arenas, caduto in gara.

Tatsuki Suzuki regala una splendida vittoria al team di Paolo Simoncelli e fa una dedica speciale: “Sono emozionato soprattutto perché durante la quarantena è venuta a mancare mia nonna e quindi, quando sentivo l’inno giapponese, guardavo la bandiera e pensavo che questa vittoria fosse per lei. Comunque sono felice, fino alla scorsa settimana Paolo era incazzato nero, perché sa quanto io possa fare meglio, invece la scorsa settimana è andata male. Lunedì e martedì mi ha strigliato, ma devo dire che ha funzionato”.

“Comunque è stata difficile – prosegue Suzuki parlando della gara – perché l’anno scorso abbiamo fatto una bellissima gara qui a Jerez, quindi la scorsa settimana io ero carichissimo, però è stato un male. Perché mi sono caricato di tante cose e ho commesso tanti errori durante la gara. Invece oggi ho imparato dagli sbagli della settimana scorsa e ho pensato solo ad essere tranquillo. Sinceramente il passo non so come fosse, perché ad un certo punto sul dashboard è arrivato il track limit warning, quindi non vedevo il mio tempo. Però ho provato a girare sempre allo stesso modo e sono felice”.

L’alfiere SIC58 Squadra Corse ha mostrato lucidità e maturità, imponendosi in una gara di gruppo ricca di attacchi da cui si è difeso benissimo e di duelli, tra cui quello con Gabriel Rodrigo: “È una gara di Moto3. In questa gara Rodrigo è stato veramente pulito, è entrato forte, però mi ha sempre lasciato spazio e non ha mai esagerato. Sono molto contento di aver fatto una gara con lui”.

