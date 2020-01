Snipers Team: pronto l'assalto al titolo Moto3 con Arbolino

La stagione 2020 del Motomondiale è ormai alle porte ed arriva così anche il momento delle presentazioni dei team. La prima a squadra a togliere i veli è uno che si presenta ai nastri di partenza della Moto3 con ambizioni importanti.

In occasione del Motor Bike Expo di Verona, ha infatti mostrato la sua nuova livrea delle sue Honda lo Snipers Team. La squadra della famiglia cecchini sarà infatti da tenere d'occhio perché per il terzo anno consecutivo avrà in squadra Tony Arbolino, che è senza ombra di dubbio uno dei principali candidati al titolo iridato.

Cambia invece il pilota che dividerà il box con lui. Se l'anno scorso c'era il veterano Romano Fenati, nel 2020 ci sarà il ceco Filip Salac, che ha mostrato una progressione importante nella seconda parte del 2019 e quindi potrebbe essere una delle rivelazioni del campionato che sta per cominciare.

Loro però non sono stati i soli piloti a salire sul palco in occasione della rassegna veronese. Accanto al team manager Stefano Bedon ed al team principal Mirko Cecchini, c'erano infatti anche i ragazzi che difenderanno i colori del team nei campionati nazionali come il CEV ed il CIV Junior.

