Sergio Garcia operato per rimuovere dei perni dal femore

Dopo aver chiuso il 2019 nel migliore dei modi, con la sua prima vittoria nel Mondiale Moto3 a Valencia, Sergio Garcia è dovuto passare dalla sala operatoria per mettersi definitivamente alle spalle un infortunio del 2018.

Il pilota del Team Estrella Galicia si era infatto procurato una frattura al femore in occasione della gara di Valencia del CEV 2018 ed era stato successivamente sottoposto ad un intervento chirurgico che aveva richiesto l'inserimento di alcuni perni.

Questi però avevano iniziato a procurargli del fastidio quando era in sella alla sua Honda, quindi si è recato presso l'Istituto Catalano di Traumatologia e Medicina dello Sport, dove gli sono stati rimossi con successo.

L'operazione, fortunatamente, non è stata particolarmente invasiva, quindi lo spagnolo ha già ottenuto il via libera dei medici per iniziare subito il percorso riabilitativo, con lo scopo di tornare ad allenarsi regolarmente nei primi giorni dell'anno nuovo.