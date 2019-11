Raul Fernandez lascia Angel Nieto e passa a KTM Ajo nel 2020

Anche gli ultimi tasselli del mercato piloti della Moto3 stanno piano piano andando al loro posto. Nelle ultime settimane il futuro di Raul Fernandez è stato piuttosto in bilico tra la sua permanenza al Team Angel Nieto ed il passaggio alla Red Bull KTM Ajo.

Alla fine il pilota spagnolo è riuscito a raggiungere un accordo per andare a difendere i colori della squadra di Aki Ajo, stretta da un legame diretto con la KTM, nella quale andrà ad affiancare il già annunciato Kaito Toba.

Per il 19enne, tra le altre cose, si tratta di un ritorno in una squadra in cui ha già corso nel 2018, anche se per appena una gara, in occasione del Gran Premio di Germania, quando aveva sostituito un pilota infortunato.

"Sono molto felice di far parte del team Red Bull KTM Ajo per la prossima stagione. Quando ero nella Red Bull MotoGP Rookies Cup seguivo questo team e farne parte era il sogno di tutti quelli che partecipavano" ha detto Fernandez.

"Penso che io ed il team abbiamo gli stessi obiettivi: vogliamo lottare per vincere. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare e mostrare il mio potenziale. Farò del mio meglio e darò il massimo per ottenere dei risultati importanti" ha aggiunto.

"Siamo molto contenti di avere Raul nella nostra squadra per il prossimo anno. Abbiamo seguito i suoi progressi fin da quando correva nella Red Bull Rookies Cup. Inoltre, abbiamo già lavorato con suo fratello in passato nel CEV. Tutti coloro che hanno visto la sua crescita, sanno che è uno dei giovani più promettenti in questo momento e ha dimostrato la sua abilità vincendo il CEV nel 2018. Siamo pronti a lottare per le posizioni di vertice nel 2020" ha concluso Aki Ajo.