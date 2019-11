Moto3, Valencia: penalizzati otto piloti

L’ultima gara della stagione della Moto3 non risparmia i piloti dalle penalità, che anche a Valencia sono arrivate al termine delle qualifiche. Ben otto sono i piloti sanzionati, sette dei quali recidivi. Tra i vari penalizzati c’è anche Stefano Nepa. Essendo tutti piloti non classificati nel Q2, non ci saranno grandi cambiamenti nelle posizioni di testa, ma solamente nelle retrovie

Darryn Binder, Tom Booth-Amos, Jakub Kornfeil, Stefano Nepa, Ai Ogura, Can Öncü, Kaito Toba e Makar Yurchenko sono i piloti che hanno ricevuto la sanzione per ‘eccessiva lentezza’ durante il Q1. Solo il turco del team Red Bull KTM Ajo sconterà una penalità meno pesante, essendo alla seconda effrazione del regolamento. Öncü è stato infatti arretrato di 12 caselle sulla griglia di partenza.

Gli altri piloti invece, che per la terza volta in questa stagione hanno commesso lo stesso errore, saranno costretti a partire dal fondo dello schieramento. Penalità molto più severa per Darryn Binder, che invece è alla sua quarta penalità: il sudafricano non potrà essere in griglia di partenza e dovrà partire dalla pit lane.