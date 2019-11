Moto3, Valencia, Libere 3: Ramirez nella doppietta Leopard

A Valencia fa veramente un freddo da lupi per essere in Spagna, ma la battaglia per la seconda posizione nel Mondiale Moto3 si è scaldata nella terza sessione di prove libere dell'appuntamento conclusivo della stagione, con i tre contendenti che si sono proposti tutti al vertice.

Il più veloce è stato Marcos Ramirez, premiato dall'ottima strategia del Leopard Racing, che nell'ultimo run lo ha fatto "tirare" dal compagno di squadra Lorenzo Dalla Porta. Lo spagnolo quindi ha girato in 1'39"492, precedendo il campione del mondo di soli 29 millesimi.

In terza posizione però c'è l'attuale detentore del secondo posto nel Mondiale, ovvero lo spagnolo Aron Canet, che a sua volta ha pagato appena 65 con la KTM del Max Racing Team. Pur essendo solo ottavo nella cumulativa, in quarta posizione nella FP3 troviamo poi Tony Arbolino, che è l'altro pilota ancora in corsa per la piazza d'onore con la Honda della VNE Snipers.

Davanti a lui nella cumulativa però c'è anche il terzetto spagnolo composto da Jaume Masia, Sergio Garcia e dalla wild card Xavier Artigas, ma anche dal compagno di squadra Romano Fenati. Tutti piloti che stamani non sono riusciti a ritoccare la prestazione che avevano fatto segnare ieri.

Discorso che non vale invece per John McPhee, più lento di appena 27 millesimi rispetto al pilota di Garbagnate stamattina, ma più rapido rispetto alla sua stessa prestazione di ieri con la Honda del Petronas Sprinta Racing. Sono diversi comunque gli italiani entrati direttamente in Q2, perché tra la decima e la 12esima posizione della cumulativa troviamo Andrea Migno, Riccardo Rossi e Niccolò Antonelli, con il pilota del Gresini Racing che si è guadagnato la qualificazione nella FP3 a differenza degli altri due.

Il quadro dei 14 qualificati si completa con Filip Salac e Raul Fernandez, mentre stupiscono un po' i nomi dei primi esclusi, perché parliamo di Tatsuki Suzuki ed Albert Arenas, quindi due piloti che nelle ultime uscite hanno sempre frequentato le zone nobili della classifica.

Tra gli esclusi purtroppo figurano poi anche i due piloti dello Sky Racing Team VR46, ovvero Celestino Vietti e Dennis Foggia, con il piemontese che nel finale si è anche reso protagonista di una scivolata alla curva 11 che probabilmente gli ha impedito di qualificarsi. Out anche Stefano Nepa, arrivato alla sua ultima esperienza con Reale Avintia prima di passare al Team Angel Nieto nel 2020.

Da segnalare anche la caduta di Can Oncu alla curva 2 nel finale, più che altro perché il pilota turco della KTM Ajo è parso piuttosto dolorante al polso sinistro, quindi bisognerà capire se sarà fit per proseguire il weekend.

Classifica FP3 (non cumulativa)