Moto3, Valencia, Libere 1: Ramirez al top, Dalla Porta 3°

I piloti del Leopard Racing sono stati i grandi protagonisti della sessione inaugurale di prove libere del GP di Valencia della classe Moto3, con Marcos Ramirez che ha fatto segnare il miglior tempo ed il campione del mondo Lorenzo Dalla Porta che invece ha chiuso terzo.

Lo spagnolo, che è ancora in corsa per il secondo posto nel Mondiale, ha spinto la sua Honda fino ad un tempo di 1'40"291, staccando di 257 millesimi il compagno di squadra. Tra di loro si è inserita invece la migliore delle KTM, che è stata quella di Filip Salac per i colori della Prustel GP.

Quarto tempo per lo spagnolo Sergio Garcia con la Honda della Estrella Galicia, mentre a completare la top 5 c'è un altro italiano: si tratta di Andrea Migno con la KTM della Mugen Race. Top 10 poi anche per i due portacolori dello Sky Racing Team VR46, con Celestino Vietti ottavo e Dennis Foggia nono.

Davanti a loro troviamo invece il giapponese Kaito Toba ed Aron Canet, che non ha iniziato il fine settimana valenciano nel migliore dei modi, visto che ha accusato un problema tecnico alla sua KTM del Max Racing Team, che lo ha obbligato a rientrare ai box sfruttando le service road del circuito.

Buono anche il decimo tempo di Can Oncu, che lo scorso anno proprio qui divenne il più giovane ad aver vinto una gara iridata, mentre nell'elenco dei piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è anche Romano Fenati, 13esimo con la Honda della VNE Snipers dietro a Jaume Masia ed Albert Arenas e davanti a John McPhee.

Più attardato del previsto invece Tony Arbolino, ancora in lizza per il podio iridato, che non è riuscito a fare meglio del 16esimo tempo con la Honda della VNE Snipers. Poco più indietro c'è il tandem composto da Riccardo Rossi e Stefano Nepa in 18esima e 19esima posizione. Indietro anche Tatsuki Suzuki, 21esimo, così come il suo compagno di squadra Niccolò Antonelli, solo 24esimo ed ultimo dei ragazzi di casa nostra.