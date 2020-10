Moto3, Teruel, Libere 2: bella zampata di Alcoba

Jeremy Alcoba ha portato in vetta la Honda del Gresini Racing nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Teruel di classe Moto3. Il pilota spagnolo è stato il più veloce in 1'58"080, fermandosi solo a 4 millesimi dal crono con cui in mattinata aveva comandato Jaume Masia, che quindi è rimasto in vetta alla combinata, nonostante nella FP2 non sia andato oltre al 19esimo tempo, staccato di 1"1.

Alle spalle di Alcoba, è tornato a tirare fuori gli artigli Raul Fernandez, che lo scorso fine settimana ha conquistato il suo primo podio iridato proprio a Motorland Aragon e oggi pomeriggio ha pagato 140 millesimi.

Terzo tempo per l'altra Honda del Gresini Racing, quella di Gabriel Rodrigo, con l'argentino che nel finale ha regalato un brivido, cadendo tra la curva 12 e la curva 13 dopo un contatto con Niccolò Antonelli (12esimo nel turno, ma al momento fuori dalla Q2). Il brivido vero è stato per Jason Dupasquier, che per evitarlo è andato veramente ad un soffio dalle barriere, riuscendo comunque a scamparla.

Rispetto a stamattina ha fatto un passo avanti deciso Darryn Binder, quarto nonostante sia stato costretto a saltare i primi 15 minuti per essersi reso colpevole di guida irresponsabile lo scorso weekend.

Segue il giapponese Ai Ogura, che invece in questo fine settimana sembra aver ritrovato la rotta persa negli ultimi weekend. Progressi anche per Dennis Foggia, che con il settimo tempo alle spalle di John McPhee (anche lui fermo i primi 15 minuti) ha guadagnato un posto nella Q2 provvisoria per la sua Honda del Leopard Racing.

Solo decimo invece il leader iridato Albert Arenas, che con la sua KTM del Team Aspar ha chiuso anche alle spalle delle Honda di Filip Salac e di Tatsuki Suzuki. Tra i piloti al momento in Q2 c'è poi anche Tony Arbolino, 11esimo, che non sembra risentire troppo dell'assenza della settimana scorsa, che sicuramente ha messo più dati a disposizione della concorrenza.

Oltre al già citato Masia, gli altri due che si sono confermati in Q2 nonostante una FP2 non indimenticabile sono Romano Fenati, 15esimo, e Deniz Oncu, addirittura 25esimo, ma come Binder, McPhee e anche Stefano Nepa costretto a saltare i primi 15 minuti del turno.

L'italiano del Team Aspar è 13esimo in questo turno, ma al momento sarebbe fuori dalla Q1. Discorso che vale anche per Davide Pizzoli e Celestino Vietti, che lo seguono in 14esima e 16esima posizione, ma anche per Andrea Migno, che non è andato oltre al 23esimo tempo.