Moto3, Teruel: Fernandez in pole, Arbolino e Vietti in 1° fila

Raul Fernandez si è confermato ancora una volta il re delle pole position della classe Moto3 nel GP di Teruel. Nel secondo appuntamento sul tracciato di Motorland Aragon, il pilota della KTM si è portato a casa la quinta stagionale.

Con il suo 1'57"199 non ha ritoccato il record della pista, che rimane quello firmato da Jorge Martin nel 2018 per pochi millesimi, ma la sua prestazione rimane davvero impressionante perché è arrivata senza l'ausilio di una scia, fondamentale su un tracciato con un rettilineo lungo come questa.

E' stata però una buona qualifica anche per i piloti italiani, perché a completare la prima fila accanto allo spagnolo ci saranno Tony Arbolino e Celestino Vietti. E la notizia migliore è che si tratta dei ragazzi di casa nostra che sono ancora in corsa per il titolo.

Il leader iridato Albert Arenas però non è stato tanto da meno, visto che ha piazzato la sua KTM del Team Aspar in quinta posizione, alle spalle di ottimo Gabriel Rodrigo, capace di arrampicarsi fino al quarto posto dopo essere stato costretto a passare dalla Q1. A completare la seconda fila accanto a loro ci sarà poi il giapponese Ayumi Sasaki.

La bandiera nipponica poi sventola anche in quarta fila, perché dietro al vincitore di domenica scorsa, lo spagnolo Jaume Masia, troviamo il tandem composto da Kaito Toba e Tatsuki Suzuki. Il più atteso tra i piloti orientali, ovvero Ai Ogura, invece non è riuscito a fare meglio del decimo tempo. Anche se in questo weekend il contendente al titolo si sta comunque comportando meglio rispetto alle ultime uscite.

Continuando a scorrere la classifica, in quarta fila c'è spazio anche per Dennis Foggia, 12esimo con la Honda del Leopard Racing, mentre forse era lecito attendersi qualcosa di meglio del 13esimo tempo dalla Husqvarna di Romano Fenati. Dopo essere passato dalla Q1, Stefano Nepa invece è riuscito a conquistare la 16esima casella dello schieramento.

Per quanto riguarda i big, è stata una qualifica deludente poi per Darryn Binder e John McPhee, che domani saranno chiamati ad una rimonta importante, rispettivamente dal 15esimo e dal 17esimo posto in griglia.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 purtroppo è Niccolò Antonelli. Il pilota della SIC58 Squadra Corse si era tenuto diverse gomme soft da utilizzare in qualifica, ma non sono bastate per fare meglio del quinto tempo del turno e quindi domani dovrà schierare la sua Honda in 19esima posizione.

Stupisce vedere tra gli esclusi anche Alonso Lopez, che domenica scorsa aveva preso il via dalla seconda fila e invece questa volta schiererà la sua Husqvarna sulla 21esima casella.

Tra gli esclusi poi figurano anche Davide Pizzoli ed Andrea Migno. Il pilota della BOE Skull Rider è 24esimo, ma stupisce soprattutto il 26esimo posto in griglia del portacolori dello Sky Racing Team VR46, che non è mai riuscito ad essere competitivo in questo weekend.

Classifica Q2

Classifica Q1