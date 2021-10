Moto3, tegola Gresini: Gabriel Rodrigo salta anche Misano

Non sarà il ritorno a casa che ci si aspettava… Nella seconda tappa di Misano Adriatico l’Indonesian Gresini Moto3 Team correrà ancora una volta con il solo Jeremy Alcoba: Gabriel Rodrigo rimarrà infatti a riposo precauzionale con la frattura alla testa dell’omero ancora da risolvere a pieno.

Al pilota argentino non è bastato saltare la tappa di Austin e rimanere a riposo per oltre un mese, ma l’idea è che possa tornare in sella alla sua Honda numero 2 per la doppietta finale di Portimao e Valencia.

"C’è parecchia amarezza, ero sicuro di poter tornare a correre in Italia, ma purtroppo la frattura è peggiorata in queste settimane. Non riesco ad alzare il braccio oltre i 90 gradi e questo mi renderebbe impossibile scendere in pista, anche perché ora la frattura sta interessando anche il sovraspinato. Riposeremo in vista della doppietta conclusiva della stagione, a Portimao voglio esserci", ha detto Rodrigo.

Ci sarà Jeremy Alcoba, anche se con qualche acciacco fisico: lo spagnolo nella caduta di Austin aveva infatti riportato una botta ad un dito non ancora recuperata al 100%.

"C’è tanta voglia di tornare a Misano, un circuito che mi piace parecchio e che a settembre non ho potuto sfruttare come avrei voluto a causa della mano infortunata. Purtroppo arriviamo in Italia con un altro piccolo problema al dito con cui freno, quindi vedremo cosa potremo fare: probabilmente dovrò cambiare la maniera di frenare. Dopo Austin c’è tanta voglia di rifarci e in più domenica avremo una sorpresa per i tifosi del nostro team", ha aggiunto Alcoba.

Jeremy Alcoba, Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images