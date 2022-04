Moto3 | Surra costretto a saltare Portimao e Jerez

Un week-end di gara molto difficile quello appena concluso in America per il rider dello Snipers Team Alberto Surra. Purtroppo Alberto è stato protagonista di più cadute, l'ultima delle quali gli è costata una micro frattura dello scafoide della mano destra.

Surra ha visto così sfumare la possibilità di correre il Gran Premio delle Americhe fin da subito e, dopo un'operazione ben riuscita, dovrà attendere 30 giorni prima di poter impugnare nuovamente la manopola del gas della sua Honda.

Questo significa che Alberto Surra salterà sia il GP del Portogallo, previsto fra due fine settimana, sia quello di Jerez, che si disputerà invece la domenica successiva.

"Sono molto dispiaciuto di dover mancare a due Gran Premi consecutivamente, purtroppo quella caduta non ci voleva, per come è andata va bene così anche se stare fermo mi scoccia davvero molto. Non vedo già l'ora di tornare in moto", ha commentato Surra.

Alberto Surra, Rivacold Snipers Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images