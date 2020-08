Moto3, Stiria, Libere 3: beffa Arbolino, svetta Garcia

Se il buon giorno si vede dal mattino, il sabato del Gran Premio di Stiria di classe Moto3 promette molto bene per Tony Arbolino. O almeno prometteva diciamo. Proprio all'ultimo giro del turno conclusivo di prove libere, il portacolori della Rivacold Snipers ha fatto segnare il nuovo primato del Red Bull Ring in 1'35"767, battendo il precedente che già gli apparteneva per appena 11 millesimi.

Gioia che è durata solamente per pochi minuti per il pilota di Garbagnate però, perché poi il primato gli è stato cancellato a causa della presenza delle bandiere gialle, facendolo arretrare in ottava posizione in 1'36"270, ma lasciandolo comunque qualificato per la Q2.

La miglior prestazione è quindi passata nelle mani dello spagnolo Sergio Garcia, che con la Honda della Estrella Galicia ha girato in 1'36"055, precedendo di 75 millesimi la KTM di Raul Fernandez e di 95 quella di Celestino Vietti Ramus. Con la cancellazione del tempo di Arbolino, il portacolori dello Sky Racing Team VR46 rimane quindi l'unico ad essere scesto sotto all'1'36" nella FP1 di ieri e comanda la classifica cumulativa.

Quarto tempo per il giapponese Ai Ogura, seguito dal leader della classifica iridata Albert Arenas e da altri due veterani come John McPhee e Gabriel Rodrigo. Detto poi dell'ottavo tempo di Arbolino, a completare la top 10 troviamo il ceco Filip Salac e lo spagnolo Jeremy Alcoba.

11esimo tempo per l'italiano Stefano Nepa, che centra nuovamente la Q2 diretta, così come Dennis Foggia, anche se quanto accaduto al portacolori del Leopard Racing è quanto meno curioso: alla bandiera a scacchi, "The Rocket" era fuori, ma ha ereditato il 13esimo tempo ed il 14esimo della cumulativa proprio quando è stato cancellato il tempo del suo compagno Jaume Masia, che quindi dovrà passare dalla Q1.

Il quadro dei 14 che si sono guadagnati direttamente la Q2 si completa poi i giapponesi Kaito Toba e Tatsuki Suzuki, con quello della SIC58 Squadra Corse che stamani non è andato oltre al 16esimo crono, ma si è qualificato con quello che aveva fatto segnare nella giornata di ieri.

Saranno tanti quindi i big che dovranno sfidarsi in Q1, perché tra gli esclusi oltre a quello di Masia figurano nomi come Andrea Migno, Romano Fenati, Niccolò Antonelli, Darryn Binder ed Alonso Lopez. Out poi anche i due portacolori della BOE Skull Rider, ovvero Riccardo Rossi e Davide Pizzoli.

Da segnalare il brivido corso nel finale, quando Ryusei Yamanaka è stato vittima di un highside alla curva 1, stesso punto in cui domenica scorsa si era innescata la carambola nella gara della Moto2. Fortunatamente, la Honda del giapponese però è scivolata più verso l'esterno della pista, non creando situazioni di particolare pericolo.

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora