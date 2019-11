Moto3, Sepang: seconda pole di fila di Ramirez

Il Leopard Racing ha già in tasca il titolo piloti con Lorenzo Dalla Porta ed anche quello team della Moto3, ma sembra una squadra che non è davvero mai sazia e lo dimostra il risultato delle qualifiche del Gran Premio della Malesia, nelle quali è arrivata la seconda pole position consecutiva di Marcos Ramirez.

Lo spagnolo ha ancora qualche possibilità di portarsi a casa il secondo posto nel Mondiale, essendo a 18 punti di distacco da Aron Canet, ed ha sfoderato un grande giro conclusivo, nonostante le condizioni rese particolarmente insidiose da una leggera pioggerella che cadeva in alcuni punti della pista di Sepang.

Il suo 2'11"758 non ha soffiato il record realizzato in mattinata da Tatsuki Suzuki (2'11"673), ma gli è bastato per portare via la pole position proprio al "giapporiccionese", che ha pagato anche un errore strategico della SIC58 Squadra Corse, che gli ha fatto prendere la bandiera a scacchi prima di lanciarsi nel secondo tentativo.

A completare la prima fila c'è John McPhee con la Honda del Petronas Sprinta Racing, mentre ad aprire la seconda ci sarà la migliore delle KTM, che è quella di Albert Arenas, bravissimo ad arrampicarsi fino al quarto posto in griglia dopo essere stato il più veloce in Q1.

A dividere la seconda linea dello schieramento ci sono poi le altre due moto austriache affidate a Celestino Vietti, migliori italiano in griglia per i colori dello Sky Racing Team VR46, e Darryn Binder. Il campione del mondo Dalla Porta invece ha tirato la scia a Ramirez e si dovrà accontentare di scattare dalla settima posizione, con al suo fianco Ayumu Sasaki e Gabriel Rodrigo.

Non è stata una grande qualifica invece per il suo principale rivale in questa stagione, perché lo spagnolo Canet non è riuscito a fare meglio del 12esimo tempo con la KTM del Max Racing Team, alle spalle anche di Alonso Lopez e di Jaume Masia.

Per trovare gli altri due italiani che hanno avuto accesso alla Q2 bisogna invece scorrere la classifica fino alla 16esima posizione occupata da Andrea Migno con la KTM della Mugen Race, mentre Niccolò Antonelli scatterà 18esimo. Dopo aver superato la Q1, il pilota della SIC58 Squadra Corse non è sceso in pista in Q2, non volendo mettere a rischio la clavicola infortunata a Misano, che continua a tormentarlo.

Ancora una volta Tony Arbolino ha steccato la qualifica in questa trasferta asiatica: il portacolori della VNE Snipers è stato il primo degli eliminati al termine della Q1, rimanendo beffato da Oncu per appena 4 millesimi, che però lo relegano al 19esimo posto in griglia.

In generale, però, è stata una Q1 abbastanza negativa per i ragazzi di casa nostra, perché nell'elenco degli eliminati figurano altri due nomi a sorpresa come quelli di Romano Fenati e di Dennis Foggia, che si andranno a schierare in 21esima e 22esima posizione, alle spalle anche di un Raul Fernandez a sua volta beffato a tempo scaduto come Arbolino.

Fuori pure Stefano Nepa, 24esimo con la KTM della Reale Avintia, mentre Riccardo Rossi si ritrova addirittura 29esimo ed ultimo con la Honda del Gresini Racing.

C'è da dire però che questa rischia di essere una griglia di partenza provvisoria, perché sono davvero tanti i piloti che hanno fatto dei settori oltre il 110% consentito dal regolamento, andando alla ricerca del traino giusto, visto che sul tracciato giapponese le scie possono essere fondamentali.

Classifica Q2

Classifica Q1