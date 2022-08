Moto3 | Red Bull Ring, Libere 3: guizzo di Oncu, quarto Foggia

La pioggia caduta tra giovedì e venerdì mattina ha lasciato spazio al sereno (seppur con qualche nuvola minacciosa), così i piloti della Moto3 sono scesi in pista per la terza sessione di prove libere in condizioni di asciutto. Nel turno decisivo per la qualifica di questo pomeriggio è stato fondamentale il time attack e ad avere la meglio è stato Deniz Oncu, che ha firmato il miglior crono proprio nel finale.

Il turco ha siglato un 1'41"285 che gli ha consentito di portarsi al comando della classifica dei tempi, beffando di soli 26 millesimi Ayumu Sasaki. Il portacolori Sterilgarda Husqvarna Max aveva fatto segnare il crono più veloce proprio dopo la bandiera a scacchi scendendo sotto il muro del 40, però gli è stato tolto il tempo per i limiti della pista ed è rimasto così in seconda posizione.

Il terzo crono di questa mattinata austriaca è di Izan Guevara, che nelle FP3 risale la china e ricomincia a mostrarsi minaccioso per la vetta. Attardato nella prima giornata del Gran Premio d'Austria, il pilota GasGas si è portato a 157 millesimi dalla vetta. La lotta iridata continua a ritmo di cronometro, con Sergio Garcia che si è portato in quinta posizione. Il leader del campionato paga un ritardo già più importante dal leader delle FP3.

Tra la coppia GasGas si è inserito Dennis Foggia, che ancora una volta vuole dare prova di poter essere della partita. Il romano del team Leopard si è portato in quarta posizione, a tre decimi e mezzo da Oncu. Diogo Moreira si conferma in ottima forma ed è ancora in top 10 grazie alla sesta posizione. Il brasiliano precede John McPhee, settimo, mentre Stefano Nepa si è portato anche oggi nelle prime dieci posizioni, con l'ottavo crono. Chiudono la top 10 Daniel Holgado e Kaito Toba.

Con l'11° tempo è riuscito ad agguantare la Q2 diretta anche Jaume Masia, seguito da Riccardo Rossi, 12°. Gli ultimi due piloti che riescono ad accedere direttamente all'ultima fase di qualifica sono David Munoz e Scott Ogden, 13° e 14° rispettivamente. Ryusei Yamanaka ha perso l'occasione di andare in Q2 per soli 15 millesimi e passerà per la Q1.

Questi gli altri italiani costretti a passare per la prima fase di qualifica: Andrea Migno è solamente 17°, mentre Elia Bartolini è 25° davanti a Nicola Carraro, 26°.