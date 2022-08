Moto3 | Red Bull Ring, Libere 1: Migno spicca in condizioni difficili

Il Gran Premio d'Austria della Moto3 non inizia certo nel modo più semplice possibile, il Red Bull Ring ha accolto il paddock del mondiale con il maltempo e la pioggia si è abbattuta sul circuito durante la notte e nel corso della prima mattina, costringendo i piloti a scendere in pista in condizioni insidiose per via dell'asfalto umido.

In questi casi è l'esperienza a consentire di districarsi ed è infatti Andrea Migno a spuntarla al termine della prima sessione di prove libere. Il portacolori Snipers ha fermato il cronometro sull'1'50"378, andando a firmare il miglior crono davanti a Daniel Holgado. I riferimenti di questa sessione non sono propriamente veritieri per via delle condizioni meteo. Lo spagnolo paga due decimi e mezzo dalla vetta e precede Tatsuki Suzuki, terzo con la prima delle due Leopard.

Il giapponese accusa un ritardo importante da Migno e va oltre i sette decimi di distacco, con una classifica non troppo corta al termine delle FP1. Alle spalle di Suzuki troviamo Deniz Oncu, che invece si avvicina al pilota del team Leopard ed è quarto. Il turco precede Sergio Garcia: il nuovo leader del mondiale cade, ma riesce a prendersi la quinta posizione, senza prendere troppi rischi.

In condizioni difficili preferisce rimanere cauto anche Dennis Foggia, che si sta rilanciando in ottica titolo e a termine delle FP1 è settimo, alle spalle di Ivan Ortola, fresco di rinnovo con il team Angeluss MTA Racing. David Munoz chiude la prima sessione di prove libere in ottava posizione davanti a Diogo Moreira. Il rookie è nono e precede Izan Guevara, anche lui molto cauto nel primo turno e solamente decimo. Lo spagnolo del team GasGas è il primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo dalla vetta.

Se Migno e Foggia sono i due italiani in top 10, per gli altri bisogna scorrere la classifica: Stefano Nepa è 11°, mentre Alberto Surra è solo 18° e precede Riccardo Rossi, 19°. Inizio di weekend complicato per Elia Bartolini, 22°. Nicola Carraro è penultimo e 29°, ma è solo al suo secondo fine settimana nel mondiale.