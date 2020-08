Moto3, Red Bull Ring, Libere 1: Arbolino stacca tutti

Ci si aspettava la pioggia, invece le nuvole del Red Bull Ring hanno graziato i protagonisti della Moto3 almeno per la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, che quindi rischia di essere davvero preziosa nell'ottica di entrare direttamente in Q2.

La buona notizia quindi è che i ragazzi di casa nostra non se la sono cavata affatto male, a partire da Tony Arbolino, che ha messo la sua Honda della Rivacold Snipers davanti a tutti in 1'36"550, crono già migliore di quello con cui lo scorso anno John McPhee era scattato dalla pole position.

E alle spalle di Arbolino c'è proprio lo scozzese del Petronas Sprinta Racing, che però si è visto distanziare di ben 291 millesimi. Sotto al muro dell'1'37" poi c'è anche Jaume Masia, sicuramente voglioso di riscattare la caduta di Brno con la Honda del Leopard Racing.

A completare la top 5 c'è poi il tandem tricolore composto da Celestino Vietti, primo tra le KTM per i colori dello Sky Racing Team VR46, e Niccolò Antonelli. Nonostante una scivolata alla curva 3 nel finale, dietro di loro poi c'è lo spagnolo Augusto Fernandez. Nella sua scia c'è il compagno di squadra Kaito Toba, seguito dal connazionale Ai Ogura. Nella top 10 però c'è spazio anche per Andrea Migno, autore del nono tempo davanti al leader iridato Albert Arenas.

Il quadro dei 14 che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è poi anche il vincitore del GP di Repubblica Ceca Dennis Foggia, accreditato del 12esimo tempo, alle spalle anche del "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki. Poi ne fanno parte anche Filip Salac e Gabriel Rodrigo, autore della prima caduta del weekend alla curva 1.

Purtroppo al momento sarebbero fuori per un soffio Stefano Nepa e Romano Fenati, che occupano la 16esima e la 17esima posizione, ma anche Ayumu Sasaki e Deniz Oncu, compagni alla KTM Tech 3 che hanno provato anche a tirarsi la scia in maniera alternativa, con quello davanti dei due che addirittura apriva le gambe sul rettilineo. Mossa che però per il momento non sembra aver pagato.

In coda al gruppo ci sono poi Riccardo Rossi e Davide Pizzoli, che si sono dovuti accontentare del 30esimo e 31esimo tempo, con il primo che è anche scivolato alla curva 6. Da segnalare, infine, la caduta curiosa di Jason Dupasquier, che ha letteralmente tamponato Carlos Tatay in uscita dalla curva 3.