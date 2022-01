Moto3 | QJMotor si unisce ad Avintia Esponsorama nel 2022

Nonostante i motori siano spenti, il mondiale è in fermento e il mercato si sta muovendo in maniera incessante. Non solo piloti, gli annunci durante questa fase di stop invernale riguardano anche sponsor e squadre, che ufficializzano collaborazioni e unioni in vista della stagione 2022. È il caso di Avintia Esponsorama, che in Moto3 ha annunciato oggi la partnership con QJMotor.

Nato nel 1985, il marchio cinese si occupa di produzione di scooter e moto di media cilindrata e dal 1999 si trova sotto la proprietà del gruppo Shenzen. A partire dal 2022 entra nel mondiale con una collaborazione con la squadra di Andorra, che schiera una formazione di piloti interamente italiana. Come già annunciato lo scorso ottobre infatti, saranno Elia Bartolini e Matteo Bertelle a difendere i colori Avintia Esponsorama nella classe cadetta del mondiale.

QJMotor è il secondo partner della squadra di Andorra, che già in precedenza aveva ufficializzato la collaborazione con la VR46 Academy (in grande espansione in questi ultimi anni e pronta a sbarcare in MotoGP nel 2022 con Luca Marini e Marco Bezzecchi). QJMotor sarà anche il secondo marchio cinese in Moto3, dopo la presenza di CFMoto, e apparirà dunque sulle KTM.