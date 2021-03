Moto3, Qatar, Libere 1: il rookie Acosta subito davanti

La temperatura molto alta non è certamente indicativa di quelle che saranno le condizioni che i piloti della Moto3 troveranno nel Gran Premio di Qatar di domenica, ma non c'è dubbio che Pedro Acosta si sia presentato con un biglietto da visita importante nel Mondiale.

Il rookie della Red Bull KTM Ajo è stato infatti il più veloce nella prima sessione di prove libere, girando in 2'05"809. Un tempo che gli ha permesso di distanziare di 89 millesimi un veterano della categoria come Darryn Binder, passato quest'anno alla Petronas Sprinta Racing ed unico su una Honda nelle prime quattro posizioni.

In terza e quarta posizione ci sono infatti altre due KTM, quella della Prustel GP affidata al giapponese Ryusei Yamanaka e quella del compagno di squadra del leader, lo spagnolo Jaume Masia, che però sono staccate di oltre tre decimi. Dopo aver fatto benissimo nei test, le Honda griffate Petronas si sono confermate anche oggi, con John McPhee che completa la top 5.

Sesto tempo per il migliore dei piloti italiani, che è stato Andrea Migno con la Honda della Rivacold Snipers. Ma, come detto, sono state le KTM a fare da padrone in questo turno, perché a seguire troviamo il terzetto composto da Jason Dupasquier, Kaito Toba e Stefano Nepa. A chiudere la top 10 invece c'è la GasGas, che ha debuttato nel Mondiale mettendosi subito in evidenza con il rookie Izan Guevara.

Sono quattro i ragazzi di casa nostra che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2, perché in 11esima ed in 12esima posizione troviamo le KTM di Riccardo Rossi e Niccolò Antonelli. Oltre a loro quelli che sarebbero virtualmente qualificati sono Sergio Garcia e Andi Farid Izdihar, che ha fatto il salto all'indietro dalla Moto2 alla Moto3 con il Team Asia.

Al momento quindi dovrebbero passare dalla Q1 sia Dennis Foggia che Romano Fenati, che hanno chiuso solamente in 17esima ed in 24esima posizione. Stesso discorso che vale anche per Tatsuki Suzuki, arrivato in Qatar giusto in tempo per la prima gara dopo essere stato costretto a saltare i test della scorsa settimana a causa della positività al COVID-19, e solo 21esimo per la SIC58 Squadra Corse.

Va detto, tuttavia, che molto probabilmente il turno decisivo per guadagnarsi l'accesso diretto alla Q2 sarà quello pomeridiano, quando la temperatura si abbasserà sensibilmente. Difficilmente i tempi che saranno realizzati nella FP2 saranno migliorabili nella FP3, quando sono nuovamente attesi riferimenti e temperature più alti.