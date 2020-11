Moto3, Portimao, Libere 3: Masia ok, Arbolino e Ogura in Q1!

Si fa più in salita la strada di Tony Arbolino verso il titolo della Moto3. Il pilota della Rivacold Snipers dovrà infatti passare dalla Q1, perché nella terza sessione di prove libere non è riuscito ad andare oltre al 27esimo tempo e quindi non è riuscito a centrare la Q2 diretta.

Lo stesso discorso però vale anche per il giapponese Ai Ogura, beffato proprio sotto alla bandiera a scacchi dal compagno di squadra Yuki Kunii, che gli ha soffiato la 14esima posizione per appena 27 millesimi.

Sorride quindi il leader iridato Albert Arenas, che dopo il miglior tempo nella cumulativa di ieri, si è piazzato secondo anche stamani con un ottimo tempo di 1'47"701. Il pilota del Team Aspar è stato più lento solo di Jaume Masia, che con la Honda del Leopard Racing è sceso fino a 1'47"398.

Per lo spagnolo però è arrivata una vera e propria mazzata dalla Race Direction: sia lui, che il compagno di squadra Dennis Foggia, 11esimo e quindi entrato direttamente in Q2, domani dovranno scontare addirittura due "Long Lap Penalty" per guida irresponsabile nel corso della FP2 (stesso discorso per Khairul Idham Pawi, mentre tanti altri ne dovranno fare uno solo, ma nessuno dei big).

Positiva la mattinata del Gresini Racing, che ha piazzato Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo in terza e quarta posizione, seppur distanziati rispettivamente di quattro e cinque decimi dal miglior tempo di Masia.

Sotto al muro dell'1'48" però ci sono scesi anche il turco Deniz Oncu ed Andrea Migno. Il giapponese Kaito Toba invece è rimasto al di sopra di questa soglia per appena un millesimo, precedendo un soffio il tandem spagnolo composto da Sergio Garcia e Raul Fernandez, promosso per il prossimo anno in Moto2 sempre all'interno del Team Ajo.

A completare la top 10 troviamo poi Celestino Vietti, quindi anche lo Sky Racing Team VR46 è riuscito a portare entrambi i suoi portacolori in Q2. Detto dell'11esimo tempo di Foggia e del 14esimo di Kunii, gli ultimi due piloti che si sono qualificati per la Q2 sono Ayumu Sasaki e Barry Baltus.

Questo vuol dire che purtroppo sono tanti i ragazzi di casa nostra che dovranno affrontare la Q1 oltre ad Arbolino: Romano Fenati e Niccolò Antonelli, per esempio, hanno chiuso 17esimo e 19esimo. Nella loro scia poi troviamo Stefano Nepa 20esimo e Riccardo Rossi 21esimo. Out anche Davide Pizzoli, 29esimo.

Ma sono diversi anche i nomi pesanti che renderanno molto accesa la Q1 di oggi. John McPhee non è andato oltre al 16esimo tempo, ma anche Tatsuki Suzuki e Darryn Binder sono entrambi oltre alla 20esima posizione.