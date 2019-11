Moto3, Phillip Island, Libere 3: Arbolino svetta, ma è in Q1

Era attesa la pioggia per la terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia di classe Moto3, ma anche se su Phillip Island splende il sole, i piloti sono rimasti molto lontani dai tempi fatti segnare nella giornata di ieri a causa di un vento davvero forte e fastidioso, oltre che di una temperatura bassa.

Condizioni che hanno creato un problema soprattutto a Tony Arbolino. Il pilota della VNE Snipers infatti ieri non era riuscito a ritagliarsi un posto tra i primi 14 della cumulativa e stamattina le ha provate davvero tutte, ma neppure il miglior tempo gli è bastato per ottenere l'accesso diretto alla Q2.

Arbolino ha infatti girato in 1'38"492 con la sua Honda, rimanendo distanziato di circa mezzo secondo dai tempi che ieri erano valsi la top 14. In generale, dunque, non è stata una sessione troppo utile, perché le condizioni climatiche erano molto particolari e difficilmente si ripeteranno anche nella gara di domani.

Tornando a scorrere la classifica, alle spalle di Arbolino si è issato il ceco Filip Salac, staccato di un paio di decimi con la KTM della Prustel GP. In terza posizione c'è invece la Honda della Petronas Sprinta Racing affidata al giapponese Ayumu Sasaki.

A seguire troviamo un bel terzetto di piloti italiani, con nell'ordine Romano Fenati, Dennis Foggia e Celestino Vietti Ramus. Piuttosto guardingo invece il leader Lorenzo Dalla Porta, che ha completato una decina di giri, piazzandosi 15esimo. Il suo rivale Aron Canet è stato invece di poco più veloce con l'11esima prestazione.

Attardati anche gli altri italiani, con Andrea Migno 16esimo e Stefano Nepa 20esimo. Il tandem composto da Niccolò Antonelli e Riccardo Rossi occupa invece la 28esima e la 29esima posizione. Va ribadito però che in queste condizioni non aveva davvero troppo senso prendersi dei rischi inutili. Politica abbracciata al 100% da Gabriel Rodrigo, rimasto ai box per tutti i 40 minuti con la sua Honda del Gresini Racing.

Da segnalare anche un paio di cadute che hanno caratterizzato questa FP3: nei primi minuti c'è stata quella di John McPhee alla curva 10, nel finale poi è stata la volta della wild card Yanni Shaw alla curva 1.

Con i tempi rimasti altissimi rispetto a ieri pomeriggio, alla fine i qualificati alla Q2 sono rimasti immutati e sono nell'ordine Canet, Dalla Porta, Arenas, Antonelli, Suzuki, Migno, McPhee, Fenati, Foggia, Rodrigo, Nepa, Vietti, Toba e Ramirez.