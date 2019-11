Moto3, Phillip Island, Libere 2: Canet vola, ma Dalla Porta è lì

Dopo la pioggia della mattinata, splende il sole su Phillip Island per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia di classe Moto3, che rischia quindi di avere una valenza fondamentale per l'accesso diretto alla Q2, visto che le previsioni meteo non lasciano presagire niente di buono per domani.

La FP2 ci ha detto che Aron Canet non sembra aver la minima intenzione di lasciare vita facile a Lorenzo Dalla Porta. Il pilota del Max Racing Team, rimasto ormai l'ultimo ostacolo tra l'italiano del Leopard Racing ed il titolo iridato, è stato infatti il più veloce, risultando anche l'unico di infrangere il muro dell'1'37" con il suo 1'36"809.

Dalla Porta però è pronto alla battaglia, perché con la sua Honda guida la pattuglia degli inseguitori, anche se distanziato di 281 millesimi.

Dopo le due cadute di questa mattina sul bagnato, Albert Arenas ha confermato il suo ottimo momento di forma sull'asciutto, risalendo la china fino alla terza posizione con la KTM del Team Angel Nieto. Alle sue spalle invece ci sono le due Honda della SIC58 Squadra Corse, con Niccolò Antonelli quarto e Tatsuki Suzuki quinto.

In sesta posizione troviamo un altro italiano, ovvero Andre Migno, ma nella top 10 c'è spazio anche per Romano Fenati, che sembra aver trovato la via della guarigione dopo l'operazione allo scafoide, e Dennis Foggia, che hanno chiuso rispettivamente in ottava e nona posizione, alle spalle anche di John McPhee.

Sono tanti comunque gli italiani che avrebbero accesso diretto alla Q2 se domani dovesse effettivamente ripresentarsi la pioggia. Dopo Gabriel Rodrigo in decima posizione, troviamo infatti Stefano Nepa e Celestino Vietti. Il quadro dei 14 che al momento sarebbero qualificati si completa poi con Kaito Toba e Marcos Ramirez.

Tra le sorprese in negativo invece non si può non citare Tony Arbolino: dopo essere stato il più veloce sul bagnato nella FP1, il pilota della VNE Snipers non è riuscito a fare meglio del 17esimo tempo. Tra gli esclusi poi ci sarebbe anche Riccardo Rossi, 19esimo ed incappato pure in una scivolata alla curva 4 nei minuti conclusivi.

Stesso punto in cui è caduto pure Raul Fernandez. A terra però ci sono finiti anche Ayumu Sasaki alla curva 1, Ai Ogura alla curva 8 e la wild card Rogan Chandler alla curva 10. Fortunatamente, per tutti loro si è trattato di cadute senza conseguenze.