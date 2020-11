Moto3: Nepa affianca Rossi alla BOE Skull Rider nel 2021

Il team BOE Skull Rider Facile.Energy continuerà ad avere una formazione completamente tricolore anche nella stagione 2021 del Mondiale Moto3. Il primo tassello è stato la conferma di Riccardo Rossi, ma nella serata di ieri è stato ufficializzato che il suo compagno di squadra sarà Stefano Nepa.

Il 18enne di Giulianova è reduce dalla sua prima stagione completa con i colori del Team Aspar, nella quale è riuscito a centrare nove piazzamenti a punti consecutivi, dalla gara inaugurale di Jerez fino al GP di Francia a Le Mans.

Il suo miglior risultato stagionale invece è arrivato in occasione del Gran Premio di Stiria, con un nono posto e attualmente è 20esimo nella classifica iridata, con un totale di 26 punti raccolti.

"Sono davvero contento per questa occasione. È una stagione strana, ma sto imparando molto e sono davvero motivato a chiudere l’anno con risultati di peso" ha detto Nepa.

"L'obiettivo principale per la prossima stagione sarà competere costantemente per il podio e mantenersi sempre nelle posizioni di testa. Abbiamo dimostrato di poterlo fare. Un grazie mille a José Boé per questa bella opportunità, oltre alla mia famiglia ed ai miei sponsor" ha aggiunto.