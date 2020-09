Moto3, Misano: McPhee rimonta da 17esimo a primo!

Non si può di certo dire che la prima delle due gare di Misano della classe Moto3 non abbia regalato colpi di scena, riaprendo anche la corsa al titolo in maniera importante, con il leader Albert Arenas che è incappato in un highside al penultimo giro, firmando il suo secondo zero stagionale.

Ma i colpi di scena erano cominciati fin da subito, perché il grande favorito era Raul Fernandez, che nel corso del weekend aveva mostrato un passo decisamente superiore rispetto a quello della concorrenza. Ma lo spagnolo della KTM è stato letteralmente abbattuto da Sergio Garcia dopo appena 4 curve ed è un peccato che nell'incidente sia stato coinvolto anche Celestino Vietti, costretto così al ritiro.

Quella che tutti immaginavano potesse essere una fuga solitaria dello spagnolo si è quindi trasformata in una gara di gruppo che potremmo definire feroce, con ben 18 piloti nel filotto di testa fino a poche curve dal traguardo e tanti sorpassi da brivido, compresi molti all'esterno del curvone veloce.

Alla fine il più bravo a capitalizzare l'errore di Arenas è stato John McPhee, autore di una grande rimonta dal 17esimo posto in griglia dopo una caduta nelle qualifiche di ieri. Lo scozzese del Petronas Sprinta Racing è stato lontano dai guai nella prima parte di gara, venendo fuori alla distanza e centrando così la sua seconda vittoria in carriera, che gli vale il -14 su Arenas.

Davanti a lui nel Mondiale però c'è sempre il giapponese Ai Ogura, bravo anche lui ad approfittare dello zero di Arenas con un secondo posto pesante in ottica iridata. Dopo aver preso il via dalla pole, il giapponese è stato bravo a resistere al connazionale Tatsuki Suzuki nel finale e ora anche per lui la classifica dice -5.

Sulla pista di casa sua e della SIC58 Squadra Corse, il "giapporiccionese" Suzuki non è riuscito a ripetere l'exploit della vittoria dello scorso anno, ma almeno si è portato a casa un podio che vale il -31 nel Mondiale e quindi qualche rinnovata speranza iridata.

Ai piedi del podio, il quarto posto è il miglior risultato in carriera di Jeremy Alcoba, mentre forse avrebbe meritato qualcosina in più del quinto posto Gabriel Rodrigo, che per lunghi tratti è stato in testa alla corsa, ma poi nel finale ha perso terreno a causa di un contatto con Jaume Masia, settimo alla bandiera a scacchi.

Davanti allo spagnolo del Leopard Racing c'è il migliore dei piloti italiani, ovvero Tony Arbolino. Con questo piazzamento, il portacolori della Rivacold Snipers è il migliore dei nostri anche nel Mondiale, anche se distanziato di 36 punti da Arenas. Nella top 10 poi c'è spazio anche per Romano Fenati, Dennis Foggia ed Andrea Migno, ottavo, nono e decimo in quest'ordine.

Forse avrebbe potuto fare qualcosina in più "The Rocket", ma bisogna dire che è stato davvero sfortunato al 15esimo giro, quando Darryn Binder gli ha fatto un highside davanti alla curva 6. A quel punto il pilota del Leopard Racing, che era terzo, ha dovuto chiudere il gas, venendo riassorbito dal gruppo.

Buona anche la rimonta di Niccolò Antonelli, risalito dal 20esimo posto in griglia all'11esimo finale, ma in zona punti poi troviamo anche Riccardo Rossi e Stefano Nepa, che hanno chiuso rispettivamente in 13esima ed in 14esima posizione. Fuori dai punti invece Davide Pizzoli, 18esimo sotto alla bandiera a scacchi.