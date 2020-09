Moto3, Misano, Libere 3: McPhee davanti a Vietti

John McPhee è stato il più veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che ha definito i 14 piloti che avranno accesso diretto alla Q2, anche se c'è il forte dubbio che ci sarà una pioggia di penalità, visto che numerosi piloti erano praticamente fermi lungo il tracciato nei minuti conclusivi.

Come detto, in cima alla lista dei tempi c'è lo scozzese del Petronas Sprinta Racing, che ha girato in 1'42"415 con la sua Honda, precedendo un Celestino Vietti che ha piazzato al secondo posto la sua KTM dello Sky Racing Team VR46 nonostante due scivolate, una alla curva 2 e l'altra alla curva 8.

Terzo tempo, a soli 22 millesimi, per il leader della classifica iridata Albert Arenas. Dopo essere stato il dominatore della giornata di ieri, Raul Fernandez si è invece dovuto accontentare di chiudere con il quarto crono, seppure staccato di soli 57 millesimi con la sua KTM Ajo.

A completare la top 5 c'è la Honda del Grasini Racing affidata a Gabriel Rodrigo, mentre in sesta piazza Andrea Migno completa il gruppetto dei piloti che sono riusciti a rimanere al di sotto del decimi di distacco dalla vetta.

A seguire c'è lo spagnolo Sergio Garcia, che precede il tandem giapponese composto da Ai Ogura e da Tatsuki Suzuki, che però qui è alla gara di casa, visto che vive molto vicino al tracciato. Q2 diretta poi anche per Dennis Foggia e Stefano Nepa, che occupano la decima e l'11esima posizione.

Il quadro dei 14 che accedono direttamente al segmento finale della qualifica sono Jeremy Alcoba, Jaume Masia e Filip Salac. Questo vuol dire che saranno tanti gli italiani impegnati in Q1, a partire da Niccolò Antonelli e Romano Fenati, che hanno chiuso 15esimo e 16esimo per una manciata di millesimi.

Poco più indietro, in 18esima piazza, c'è Riccardo Rossi, mentre il suo compagno di squadra Davide Pizzoli è 21esimo. A stupire però sono soprattutto le grandi difficoltà di Tony Arbolino, solo 22esimo con la Honda della Rivacold Snipers. Tra i più attesi poi è attardato anche Darryn Binder, solo 25esimo.