Moto3, Misano, Libere 2: Suzuki risponde a Fernandez

Bella risposta di Tatsuki Suzuki nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il "giapporiccionese" ha messo in chiaro di voler lasciare il segno nella sua Misano, anche se con il suo 1'42"783 non è riuscito a migliorare la prestazione che aveva realizzato in mattinata Augusto Fernandez, sceso fino ad 1'42"501.

Lo spagnolo della KTM, tra le altre cose, ha confermato di avere qualcosa in più di tutti gli altri a livello di passo anche in questa FP2, anche se si è dovuto accontentare di chiudere terzo, alle spalle del pilota della SIC58 Squadra Corse, ma anche del leader iridato Albert Arenas, che proprio all'ultimo giro si è portato secondo, a soli 50 millesimi dalla vetta.

A seguire c'è il tandem dello Sky Racing Team VR46, con Andrea Migno che con il quarto tempo si è preso la palma di miglior italiano, precedendo il compagno di box Celestino Vietti. Sesto invece c'è lo scozzese John McPhee con la Honda della Petronas Sprinta Racing.

Buon passo avanti poi per lo spagnolo Sergio Garcia, risalito fino al settimo posto con la Honda della Estrella Galicia, davanti ai due piloti del Leopard Racing, Jaume Masia e Dennis Foggia, che come chi li precede sono tra i nove che sono stati costretti a saltare i primi minuti di questa sessione per aver proceduto troppo lentamente in pista durante la FP1 (gli altri sono Tony Arbolino, Jason Dupasquier, Deniz Oncu, Davide Pizzoli, Kaito Toba e Ryusei Yamanaka).

Decimo tempo per il ceco Filip Salac, mentre Romano Fenati si è arrampicato fino all'11esima piazza con la Husqvarna del Max Racing Team. Dietro all'ascolano troviamo poi il giapponese Ai Ogura, che al momento sarebbe in Q2 nonostante una scivolata alla curva 15.

Discorso che vale anche per Gabriel Rodrigo, 14esimo alle spalle di Darryn Binder (che invece nella combinata è fuori dalla top 14), nonostante all'ultimo giro sia scivolato alla curva 16, portando giù con sé anche l'incolpevole Kofler. Tra i piloti attualmente in Q2 poi c'è anche Ayumu Sasaki, tenuto dentro dal tempo della mattinata, visto che nel pomeriggio non è andato oltre al 22esimo crono.

E' stato un pomeriggio difficile quindi per tanti piloti italiani, a cominciare dal terzetto composto da Stefano Nepa, Niccolò Antonelli e Riccardo Rossi, che occupano le posizioni comprese tra la 15esima e la 17esima. Oltre ad aver perso diversi minuti di turno, Arbolino e Pizzoli poi sono particolarmente indietro, rispettivamente in 23esima ed in 26esima piazza.

Da segnalare anche le cadute Carlos Tatay e Kaito Toba, rispettivamente alla curva 4 ed alla curva 1. Entrambi si sono rialzati senza conseguenze.