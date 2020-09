Moto3, Misano 2: Fernandez in pole rovina la festa italiana

Sembrava tutto apparecchiato per una grande festa italiana nelle qualifiche del Gran Premio d'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini di classe Moto3, ma a rovinarla ci ha pensato Augusto Fernandez, andando a conquistare la sua terza pole position stagionale nella seconda gara di Misano.

Il pilota spagnolo della KTM Ajo ha girato in 1'41"705, quindi lontano dal record della pista realizzato stamattina da Celestino Vietti. Un crono però che gli è bastato per battere di 88 millesimi un Tony Arbolino che ha messo una bella pezza ad un sabato storto.

Il pilota della Rivacold Snipers era uno di quelli che dovevano stare fermi negli ultimi 15 minuti della FP3 e si è ritrovato con il suo miglior tempo cancellato e quindi in Q1. Però non si è scomposto e, dopo aver passato il taglio, ha sfiorato la pole position.

Come detto, poteva essere una grande festa tricolore, perché a completare la prima fila troviamo Andrea Migno, anche lui staccato di soli 92 millesimi con la KTM dello Sky Racing Team VR46.

Un altro che è riuscito a mettere una bella pezza ad un weekend fin qui non eccezionale è Albert Arenas, piazzando la sua KTM del Team Aspar al quarto posto, davanti a Vietti e ad un ritrovato Romano Fenati. Per il leader del Mondiale è un bel colpo, perché i rivali Ai Ogura e John McPhee sono solo 12esimo ed eliminato in Q1.

La terza fila si apre con il giapponese Kaito Toba, seguito dal "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki, che ha pagato a caro prezzo una caduta alla curva 5 arrivata proprio sul più bello, nella quale Arbolino è stato veramente bravo ad evitarlo per un soffio. Per il portacolori della SIC58 Squadra Corse si parla purtroppo del rischio di una frattura al polso sinistro.

A seguire ci sono poi gli spagnoli Jaume Masia e Jeremy Alcoba. Per quanto riguarda gli altri italiani invece Dennis Foggia sarà al centro della quarta fila con la sua Honda del Leopard Racing, in 11esima posizione, mentre Stefano Nepa si è dovuto accontentare del 15esimo posto in griglia.

Non si può di certo dire che la Q1 non abbia regalato sorprese, perché tra gli esclusi ci sono diversi nomi pesanti, a partire da Gabriel Rodrigo, che è rientrato ai box senza completare l'ultimo giro lanciato e si ritrova eliminato per 143 millesimi e quindi 19esimo in griglia con la Honda del Gresini Racing.

Malissimo anche il vincitore della gara di domenica scorsa, lo scozzese John McPhee, che andrà a schierarsi accanto all'argentino in 20esima piazza con la sua Honda del Petronas Sprinta Racing. Aver mancato la Q2 diretta è stato davvero pesante per lui, che domani sarà chiamato ad un'altra rimonta: nel GP di San Marino, infatti, si era imposto scattando dalla 17esima posizione.

Eliminato anche Darryn Binder, ma questa non è una grossa novità, visto che il sudafricano tende sempre a venire fuori alla domenica dopo delle qualifiche poco brillanti.

Out poi anche gli italiani Niccolò Antonelli, mai particolarmente competitivo in questo weekend con la Honda della SIC58 Squadra Corse, che aprirà l'ottava fila in 22esima posizione. A chiuderla invece, in 24esima, c'è Riccardo Rossi. Se la passa peggio però Davide Pizzoli, che scatterà 31esimo ed ultimo.

Classifica Q2

Classifica Q1