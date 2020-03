Moto3, Losail, Warm-Up: Fernandez su McPhee nel finale

La Moto3 inaugura la prima domenica di gara della stagione a Losail. Nella tarda mattinata qatariota, i piloti della classe più leggera del mondiale sono scesi in pista per disputare il warm up, che ha visto Raul Fernandez firmare il miglior tempo.

Lo spagnolo si porta al comando in 2’05”701, beffando proprio nel finale John McPhee. Il britannico, che aveva dominato l’intero turno, resta in seconda posizione dopo lo sventolare della bandiera a scacchi che segna la fine del warm up. Il pilota Petronas Sprinta Racing resta così a 298 millesimi dalla vetta, mentre Fernandez si conferma tra i favoriti per la vittoria di oggi, scattando dalla seconda casella della griglia.

Balza in terza posizione Tony Arbolino, solo decimo in qualifica ma terzo nella mattinata di Losail. L’alfiere Snipers però paga già un ritardo più consistente, quasi mezzo secondo da Fernandez. Alle sue spalle un altro italiano, Dennis Foggia, quarto e primo pilota ad andare oltre i cinque decimi dalla vetta.

Segue Albert Arenas, quinto nel warm up a 546 millesimi da uno dei rivali in gara. Lo spagnolo infatti scatterà dalla terza casella della griglia di partenza e si candida per la vittoria. Resta invece molto attardato Tatsuki Suzuki, che non va oltre il 15esimo tempo ed accusa ben un secondo di ritardo da Fernandez. Il poleman resta uno tra i favoriti per il gradino più alto del podio, ma non riesce ad imporsi nella domenica mattina.

Sesto crono per Gabriel Rodrigo, che precede Ai Ogura e Kaito Toba, settimo ed ottavo rispettivamente. Il team Sinpers porta entrambi i piloti in top 10, con Filip Salac in nona posizione, a poco più di otto decimi dalla prima posizione. Ai margini dei primi dieci troviamo Celestino Vietti, decimo ad 882 millesimi da Fernandez.

Così gli altri italiani: Stefano Nepa è 11esimo, mentre Romano Fenati è 13esimo. Andrea Migno non va oltre il 18esimo crono.