Moto3, Losail, Libere 2: Fernandez vola, Arbolino sesto

Raul Fernandez ha voluto fortemente il suo passaggio alla Red Bull KTM Ajo e probabilmente sarà contento di aver insistito per questa soluzione alla conclusione della prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar di classe Moto3.

Il pilota spagnolo, che si è liberato dall'Aspar Team per approdare alla corte di Aki Ajo, è stato infatti il più veloce nel secondo turno di prove libere, realizzando il miglior tempo assoluto di questo venerdì con un 2'04"577. Una prestazione che gli ha permesso di staccare di 121 millesimi un'altra KTM, ma con i colori del Team CIP, quella di Darryn Binder.

Terzo tempo per Sergio Garcia, autore del miglior tempo nella FP1, che si è confermato in un ottimo momento di forma, risultando il migliore tra i piloti Honda per i colori della Estrella Galicia. Nella sua scia c'è poi un altro pilota che ha brillato nel corso dei test invernali, ovvero il giapponese Ai Ogura, quarto a 411 millesimi per l'Honda Team Asia.

A completare la top 5 c'è il compagno di squadra di Fernandez, ovvero il giapponese Kaito Toba. Bisogna quindi scorrere la classifica fino alla sesta posizione per trovare il migliore dei piloti italiani e si tratta di Tony Arbolino, staccato di 650 millesimi con la Honda dello Snipers Team.

Nella sua scia c'è Andrea Migno, che con la KTM dello Sky Racing Team VR46 ha fatto un bel passo avanti rispetto al turno mattutino, precedendo la Honda marchiata Leopard Racing di Jaume Masia ed un Romano Fenati che si è preso la palma di miglior pilota Husqvarna al debutto con il Max Racing Team.

A completare la top 10 troviamo il turco Deniz Oncu con la KTM del Team Tech 3. In crescita rispetto a stamani anche Celestino Vietti, 12esimo con la KTM dello Sky Racing Team VR46, alle spalle di John McPhee del Petronas Sprinta Racing. L'elenco dei 14 che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si chiude poi con Yuki Kunii e Carlos Tatay.

Questo vuol dire che sono diversi i piloti su cui c'erano delle aspettative importanti che per il momento sono attardati: è questo il caso, per esempio, di Gabriel Rodrigo, Albert Arenas e Tatsuki Suzuki, che occupano le posizioni comprese tra la 16esima e la 18esima, alle spalle anche di Stefano Nepa, rimasto fuoti dalla top 14 per appena 14 millesimi.

Delude anche Dennis Foggia, solamente 21esimo alla prima uscita con la Honda del Leopard Racing. Più attardati poi Davide Pizzoli e Riccardo Rossi della BOE Skull Rider, che si sono piazzati rispettivamente 26esimo e 29esimo.