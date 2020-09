Moto3: Leopard conferma Foggia e firma Artigas per il 2021

Non c'è solo il mercato della MotoGP a tenere banco in questa fase della stagione del Motomondiale, perché iniziano ad esserci dei movimenti interessanti anche per quanto riguarda le classi minori.

Per quanto riguarda la Moto3, ha definito la sua formazione per il 2021 uno dei top team della griglia, ovvero il Leopard Racing. E il primo tassello è stato la conferma di uno degli attuali membri della squadra, ovvero Dennis Foggia.

"The Rocket" quest'anno ha colto la sua prima vittoria nel Mondiale a Brno, ma questo è stato finora l'unico acuto di una stagione con più ombre che luci. Ora però ha la certezza che avrà un'altra stagione per dimostrare il suo potenziale con la squadra diretta da Christian Lundberg.

Al suo fianco non ci sarà più Jaume Masia, promesso sposo della Red Bull KTM Ajo, ma arriverà un esordiente dal CEV. Si tratta dello spagnolo Xavi Artigas, che lo scorso anno aveva già stupito battagliando per la vittoria a Valencia al debutto assoluto da wild card.

"Sono davvero grato di questa opportunità. Per me si tratta di un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di cominciare! Come unici obiettivi posso solo puntare ad imparare, migliorare costantemente e certo iniziare al meglio la mia avventura nel Campionato del Mondo" ha detto Artigas.

"Osserviamo Xavi da tempo. Sapevamo che la seconda stagione nel CEV Moto3 gli avrebbe dato la giusta esperienza per prepararsi al salto. È un pilota talentuoso e promettente, ha le carte giuste per svolgere un ottimo lavoro" ha aggiunto Miodrag Kotur, managing director del Leopard Racing.