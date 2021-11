Moto3 | Le opzioni di Acosta per diventare campione a Portimao

Dopo l’inverosimile gara di Moto3 al Circuito delle Americhe, per Pedro Acosta si è presentata l’occasione di chiudere i giochi a Misano, gara a cui arrivava con un vantaggio di 30 punti sul secondo, Dennis Foggia, quando mancavano 75 punti da assegnare.

L’assenza del terzo classificato nella generale, Sergio Garcia, sia ad Austin sia in Emilia Romagna, ha lasciato che la lotta per il titolo si trasformasse in duello, ma per vincere il mondiale, Acosta aveva bisogno di vincere a Misano mentre Foggia non doveva andare oltre i primi 11.

Il pilota romano, che partiva 14esimo, si è portato a casa la vittoria, rosicchiando 9 punti a un Acosta che invece si è accontentato della terza posizione e che ha perso l’occasione di diventare il pilota più giovane della storia. Però può ancora essere il campione più giovane dell’attuale classe Moto3.

Nel suo primo anno nel mondiale, Acosta si trova di fronte la grande occasione di conquistare il titolo nel penultimo appuntamento della stagione, che questo fine settimana si disputa al Circuito dell’Algarve, a Portimao. Sarà la seconda gara del 2021 su questa pista, e nella prima Acosta ha vinto proprio davanti a Foggia. Questo è un risultato che, se replicato, consegnerebbe il mondiale allo spagnolo. Ma quali altre opzioni permetterebbero ad Acosta di vincere il titolo? Il giovane iberico deve prendere cinque punti su Foggia, quindi lasciare il Portogallo con un vantaggio di oltre 25 punti.

Le combinazioni che servono a Pedro Acosta per vincere il mondiale Moto3 a Portimao

Acosta è campione se... E Foggia... Vince Non importa il risultato È 2º Termina 4º o peggio È 3º Termina 5º o peggio È 4º Termina 8º o peggio È 5º Termina 10º o peggio È 6º Termina 11º o peggio È 7º Termina 12º o peggio È 8º Termina 13º o peggio È 9º Termina 14º o peggio È 10º Non fa punti. Ovvero termina 16º o peggio