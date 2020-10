Moto3, Le Mans, Libere 3: Fernandez precede gli italiani

Le previsioni meteo ci avevano visto giusto, perché la giornata di sabato è cominciata con il sole a splendere sul paddock di Le Mans, regalando condizioni in pista che hanno permesso ai piloti della Moto3 di azzerare tutto e decidere il quadro dei 14 piloti che accedono alla Q2 nel terzo turno di prove libere di questa mattina.

Il più veloce è stato Raul Fernandez, confermandosi ancora una volta uno dei migliori del lotto quando si tratta di lottare con il cronometro: lo spagnolo della KTM è sceso fino a 1'42"153, ma nella sua scia c'è un bel poker di piloti italiani ad inseguirlo.

Dopo un venerdì difficile, Celestino Vietti si è riscattato alla grande, staccando il secondo tempo con la sua KTM dello Sky Racing Team VR46, a soli 45 millesimi da Fernandez. Bene però anche il suo compagno di squadra Andrea Migno, autore del quarto tempo.

Tra di loro si è infilata l'Husqvarna di un Romano Fenati che nelle ultime uscite sembra aver finalmente trovato il bandolo della matassa. Il gruppetto dei nostri poi si completa con Tony Arbolino, quinto dopo che anche lui aveva faticato abbastanza ieri in condizioni miste.

In sesta posizione c'è un Albert Arenas che deve riscattare lo zero di Barcellona. Stesso discorso che vale anche per John McPhee, ottavo alle spalle anche di Ayumu Sasaki. Il loro rivale, il leader iridato Ai Ogura, è riuscito invece a centrare la Q2 davvero per un soffio: il giapponese è 14esimo ed ha preceduto di soli 20 millesimi il connazione Ryusei Yamanaka.

Tornando a scorrere la classifica della top 10, in nona posizione c'è Jaume Masia con la Honda del Leopard Racing, seguita da quella con i colori Estrella Galicia affidata a Sergio Garcia. Il quadro dei piloti che accedono direttamente alla Q2 si completa poi con Carlos Tatay, Stefano Nepa e Darryn Binder.

Purtroppo sono diversi quindi gli italiani che oggi dovranno passare dalla Q1: Davide Pizzoli è arrivato ad un soffio dalla top 14, ma alla fine ha chiuso 17esimo, giusto davanti a Dennis Foggia. Male anche Niccolò Antonelli, 23esimo, e Riccardo Rossi, che si ritrova addirittura 30esimo.

Quest'ultimo è stato anche uno dei quattro che hanno dovuto saltare gli ultimi 15 minuti del turno come punizione per il comportamento irresponsabile mostrato a Barcellona: gli altri erano Gabriel Rodrigo, Filip Salac e Khairul Idham Pawi, pure loro rimasti fuori dalla Q2. Out anche Tatsuki Suzuki: la Honda del pilota della SIC58 Squadra Corse, fresco di rinnovo, è stata fermata da un problema tecnico.