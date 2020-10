Moto3: il team CIP ingaggia Kaito Toba per il 2021

Comincia a delinearsi la line-up della Moto3 per la stagione 2021. Questa mattina il team CIP Green Power ha infatti annunciato l’ingaggio per la prossima stagione di Kaito Toba.

Il giapponese, classe 2000, ha condiviso sui propri profili social, così come il suo futuro team, l’annuncio dell’accordo con quella che sarà la terza differente squadra con la quale affronterà la Moto3.

Toba, infatti, dopo aver esordito nella categoria nel 2017 con l’Honda Team Asia, nel 2020 è passato al Red Bull KTM team Ajo con il quale, sino ad oggi, ha ottenuto quale miglior risultato stagionale il nono posto in occasione del GP dell’Emilia Romagna.

Lo scorso anno Toba è riuscito a conquistare il primo, e sino ad adesso l’unico, successo in Moto3 in Qatar, ma poi non è più stato in grado di ripetersi.

Il giapponese siederà sulla moto condotta in questa stagione da Darryn Binder, mentre ancora il team CIP Green Power non ha comunicato il nome di quello che sarà il suo compagno di squadra.