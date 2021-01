Moto3: il Max Racing Team appieda Alonso Lopez

Alonso Lopez non correrà nel Mondiale Moto3 2021 con il team di Max Biaggi. Il madrileno, che aveva un contratto con il team del "Corsaro", ha perso il suo posto dopo che il 14 novembre era stato annunciato il suo rinnovo ed era stato regolarmente inserito nella entry list della prossima stagione.

Così, il 20enne si è ritrovato senza una moto a poche settimane dall'inizio del pre-campionato, quando ormai la griglia di partenza è già al completo. Tuttavia, cercherà di trovare spazio in un'altra squadra all'ultimo minuto per continuare la sua carriera.

Il #21 ha corso nel Mondiale per tre stagioni, le prime due con una Honda del Team Estrella Galicia e l'ultima con l'HUsqvarna del Max Racing Team. Il suo miglior risultato fino ad oggi è il terzo posto ottenuto al Gran Premio di Thailandia del 2019. Nel 2020 ha chiuso il Mondiale al 23esimo posto.

Lo stesso pilota ha confermato sui social network la notizia anticipata da AS: "Come molti di voi sanno, il prossimo anno non sarò nel Mondiale con il Max Racing Team. Avevo un contratto per il prossimo anno, ma mi lasciano per strada a dicembre perché è arrivato un pilota che porta dei soldi. Non sarà la fine, cercherò di dare tutto quello che ho per continuare il mio sogno. Grazie mille per tutti i messaggi di sostegno che ho ricevuto ieri".

Il posto di Alonso Lopez sarà preso da Adrian Fernandez, detto "Pitito", fratello minore di Raul, che passerà in Moto2 con il team di Aki Ajo nel 2021.

Il sedicenne Fernandez ha debuttato nel Mondiale nell'ultima gara del 2020, a Portimao, piazzandosi 18esimo con la Honda della Rivacold Snipers.