Moto3: Gresini rinnova il contratto a Gabriel Rodrigo

Dopo la conferma di Jeremy Alcoba arrivata poco più di un mese fa, ecco l’annuncio di Gabriel Rodrigo che rimarrà nel Team Moto3 dando così continuità ad un progetto iniziato nel 2019.

Con due pole position e ulteriori sei prime file targate Honda Gresini, Rodrigo ha dimostrato di essere tra i piloti più veloci della categoria nel biennio 19-20 e nel 2021 l’argentino inizierà la sua settima stagione in Moto3, la terza nei colori Gresini al fianco del suo capotecnico Massimo Capanna.

Esperienza e velocità al servizio del Team Gresini: un binomio che punterà ad essere protagonista ogni domenica con l’obiettivo nemmeno troppo nascosto di riportare il titolo mondiale della classe cadetta alla scuderia faentina.

Queste le prime parole di Gabriel Rodrigo dopo il rinnovo con Gresini: “Sono super felice di annunciare che continuerò con la Gresini Racing e con la stessa squadra per un altro anno. Credo si tratti di un gruppo molto potente che mi ha fatto crescere tantissimo. Anche in un’annata così strana come questa abbiamo fatto passi da gigante".

"Penso al 2020 quasi come il nostro primo anno insieme, considerando che nel 2019 non sono stato fortunatissimo, quindi continuare un’altra stagione può voler dire portare a termine come si deve un lavoro. Sono motivatissimo a chiudere questo 2020 nella miglior maniera possibile e affrontare il 2021 con un altro piglio”.

“Sono molto contento che Gabri rimanga con noi un altro anno", ha dichiarato Fausto Gresini, team manager dell'omonima squadra. "Siamo assolutamente convinti che abbia un potenziale altissimo e determinati a completare un ciclo importante con lui nel 2021. Credo che la sua velocità in pista sia sotto gli occhi di tutti, ma per me non si tratta solo questo: professionalità e dedizione non sono aspetti da sottovalutare e sono sicuro che porteranno Gabri ai risultati che merita. Con Jeremy che avrà più esperienza e Gabri in perfette condizioni sarà una line-up che mi piace molto e con cui possiamo guardare al 2021 con grandi ambizioni”.