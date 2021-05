Moto3: grave incidente per Dupasquier, in corso le prime analisi

Le Qualifiche della Moto3 sul tracciato del Mugello sono state teatro di un tremendo incidente che ha coinvolto Ayumu Sasaki, Jeremy Alcoba e Jason Dupasquier.

Ad avere la peggio è stato proprio lo svizzero. Caduto in uscita dall'Arrabbiata 2, Dupasquier è stato certamente colpito sia da Ayumu Sasaki che Jeremy Alcoba, che lo seguivano e non ha avuto modo di evitarlo trovandoselo al centro della pista.

Portati al Centro Medico del tracciato di Scarperia, Sasaki e Alcoba sono stati visitati e stanno bene. Lo stesso Alcoba ha raccontato pochi minuti dopo l'incidente di aver colpito Dupasquier nella zona degli arti inferiori.

Dupasquier è stato immediatamente soccorso dai medici. Dopo una prima valutazione fatta proprio in pista, il quadro sanitario di Dupasquier è stato ritenuto di una gravità tale da essere trasportato in elicottero all'ospedale di Firenze Careggi proprio con l'elisoccorso per ulteriori accertamenti e cure.

Erano anni che l'elisoccorso non veniva chiamato a intervenire direttamente in pista. Le condizioni di Dupasquier hanno costretto i medici ad adottare questa soluzione per evitare al pilota il trasporto al Centro Medico, ritenuto evidentemente inutile ai fini delle cure da apportare al giovane Jason.

Non è chiaro dove Dupasquier sia stato colpito, involontariamente, da Sasaki. E' certo che la moto del giapponese sia stata sbalzata in aria dopo l'urto e lo stesso Ayumu sia stato autore di una caduta di notevole entità, ma fortunatamente senza conseguenze. SI teme che sia stato proprio l'impatto causato dalla moto del giapponese ad arrecare i danni maggiori a Dupasquier.

Queste le parole di Sasaki una volta uscito dal Centro Medico del Mugello: "È stata una qualifica pazzesca. Siamo riusciti a fare un giro e nell'ultimo giro stavamo migliorando, ma un pilota è caduto davanti a me, la sua moto è venuta in pista e non ho potuto evitarlo. Ho colpito la sua moto e ho avuto un incidente molto grande. Fortunatamente, sto bene. Ho un po' di dolore ovunque e soprattutto al piede, ma non è rotto".