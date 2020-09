Moto3: Darryn Binder correrà con Petronas nel 2021

Le voci degli ultimi giorni riguardo il futuro di Darryn Binder hanno trovato fondamento questa mattina, quando il team Petronas Sprinta Racing ha ufficializzato di averlo messo sotto contratto per la prossima stagione di Moto3.

Il contratto, annuale, è stato sottoscritto dal sudafricano che, arrivato a 22 anni, cercherà la stagione della consacrazione per poi puntare alle serie maggiori dall'anno successivo.

Darryn Binder è senza dubbio uno dei piloti più veloci in Moto3, ma dovrà limare le sue esuberanze in pista se vorrà cercare di lottare per il titolo nella prossima stagione. Il team Petronas, intanto, scommette su di lui e non vede l'ora di averlo nei test pre-stagionali del 2021.

"Sono davvero contento di passare al team Petronas nel 2021. Ero davvero felice quando mi è stata proposta questa opportunità e penso che assieme potremo avere un grande potenziale", ha dichiarato Binder poco dopo l'annuncio ufficiale del suo passaggio in Petronas dal 2021.

"Potremo fare un grande lavoro assieme e avere un futuro brillante. Personalmente, credo che questa sia l'opportunità più ghiotta per fare l'ultimo salto di qualità ed essere costantemente al top delle classifiche. Il nostro target sarà proprio quello di occupare le posizioni di vertice a ogni gara".