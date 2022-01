Moto3 | Dani Holgado operato per la frattura di una tibia in allenamento

Un incidente durante una sessione di allenamento in moto avvenuto mercoledì scorso è stato la causa della frattura della tibia per Dani Holgado. Il pilota è stato trasportato all’ospedale in ambulanza dalla struttura di karting dove si stava allenando insieme a Jaume Masia.

L’impatto con la sua ohvale, la moto per allenarsi, ha fatto scivolare Dani Holgado per alcuni metri, provocandogli la frattura della tibia sinistra. L’infortunio per il pilota di Alicante ha richiesto l’intervento chirurgico, effettuato dal Dottor Ignacio Ginebreda. L’operazione si è svolta rapidamente in modo da iniziare la riabilitazione il prima possibile.

Stando così le cose, il campione del mondo Moto3 junior in carica è costretto a iniziare un processo di riabilitazione che lo metterà a rischio come pilota Moto3 nel team KTM Ajo, dove dovrebbe debuttare come rookie a marzo in Qatar.

È stato proprio il team Red Bull KTM Ajo a dare la notizia attraverso i suoi profili social, con una foto di Holdago su un letto di ospedale. Nella descrizione viene confermata la frattura per il pilota di Alicante e la necessità di un recupero in prospettiva della stagione che sta per cominciare.