Moto3: congelato lo sviluppo fino al termine del 2023

Al fine di garantire un continuo controllo dei costi per i team e i costruttori della Moto3, la Grand Prix Commission ha approvato la seguente proposta:

2022 e 2023:

- Le attuali specifiche delle moto 2021, dichiarate da ogni costruttore, saranno congelate fino al 2023 compreso.

- Il prezzo massimo per un telaio completo rimarrà di 85.000 euro.

- Come parte del pacchetto motore, ogni costruttore sarà tenuto a fornire solo 3 set di cambi per ogni squadra con due piloti.

- Ogni squadra sarà autorizzata a noleggiare un massimo di 2 set di cambio aggiuntivi ad un prezzo massimo di 2.500 euro cada uno.

- Sarà consentito un massimo di 6 motori per pilota a stagione. Tuttavia, un costruttore, a sua scelta, può assegnare 5 motori a pilota per la stagione.

- Il prezzo del pacchetto motori resta di 60.000 euro, sia che l’assegnazione sia di 5 o 6 motori, a pilota.

- Poiché i motori vengono ricostruiti durante la stagione e riassegnati alle squadre, i costruttori devono evitare inutili costi aggiuntivi di ricostruzione dovuti all’uso improprio del motore. Pertanto, sarà concordato un protocollo con i produttori per stabilire quello che è l’uso accettabile del motore da parte delle squadre e dei piloti. Questo significa che le squadre possono ricevere addebiti per danni al motore se il pilota o la squadra superano questi parametri.

A partire dal 2024:

- È stato concordato che tutte le parti faranno uno sforzo per introdurre un nuovo carburante più sostenibile.

- Dal 2024, le specifiche delle moto saranno fissate per un periodo minimo di 2 anni (con una revisione a metà della prima stagione per valutare la possibilità di aumentarlo a 3 anni). Questo significa che all’inizio della stagione 2024, ogni costruttore dichiarerà la specifica della sua moto al primo evento della stagione e questa specifica rimarrà in vigore almeno fino alla fine della stagione 2025.

- Per evitare l’eventuale problema per cui un aspetto del design abbia un impatto nel rendimento della moto e che il costruttore non riesca a risolverlo in tre anni, ad ogni costruttore sarà permesso di migliorare una delle seguenti aree solo nel primo anno:

- Carenatura principale

- Parafango anteriore

- Forcellone

- Telaio

- Motore

- Le parti aggiornate devono essere fornite gratuitamente a tutti i piloti e devono essere disponibili per tutti i piloti allo stesso tempo.