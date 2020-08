Moto3, Brno: prima pole position per Fernandez

La pole position l'ha firmata probabilmente il pilota che si era fin qui mostrato il più in palla nel weekend del GP di Repubblica Ceca, ma ancora una volta i protagonisti della Moto3 si sono resi protagonisti di una qualifica interlocutoria, nella quale in diversi hanno preso la bandiera a scacchi prima di poter fare l'ultimo tentativo, perdendo tempo nei giochi di strategia.

Il portacolori della KTM Ajo ha firmato la sua prima pole position iridata realizzato un crono di 2'08"372, grazie al quale ha distanziato di 211 millesimi la Honda del Gresini Racing affidata a Gabriel Rodrigo, risalito alla grande dopo una FP3 un po' in ombra questa mattina.

Dopo tre pole position consecutive, questa volta Tatsuki Suzuki ha abdicato, ma comunque è stato protagonista di una bella qualifica, visto che scatterà dalla prima fila con la Honda della SIC58 Squadra Corse.

Per trovare il migliore degli italiani bisogna quindi arretrare in seconda fila, dove in quinta posizione troviamo Dennis Foggia, che andrà a schierare la sua Honda del Leopard Racing tra il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Jeremy Alcoba.

Il leader del Mondiale Albert Arenas aprirà invece la terza fila e sarà affiancato dal tandem italiano composto da Tony Arbolino e Romano Fenati, con il portacolori della Rivacold Snipers che ha messo una pezza al dover passare dalla Q1.

Stesso discorso che vale per Andrea Migno, che scatterà 11esimo con la KTM dello Sky Racing Team VR46, dietro a Yuki Kunii e davanti al connazionale Niccolò Antonelli. Il quadro dei ragazzi italiani arrivati in Q2 si completa poi con il 14esimo tempo di Stefano Nepa e quindi sarà tra Jaume Masia e Brad Binder.

Sarà una gara decisamente in salita invece per John McPhee: lo scozzese del Team Petronas è stato vittima di un highside alla curva 9 nel suo primo giro lanciato in Q2 e quindi si dovrà schierare in 18esima posizione con la sua Honda.

Il primo degli esclusi alla conclusione della Q1 è stato il turco Deniz Oncu, beffato per appena 81 millesimi. Così come il padrone di casa Filip Salac, più lento di appena 13 millesimi con la Honda della Rivacold Snipers.

Purtroppo tra gli esclusi però figurano anche dei ragazzi di casa nostra: Riccardo Rossi andrà a schierarsi in 23esima posizione, ma probabilmente la sorpresa negativa è Celestino Vietti, che lo segue con la KTM dello Sky Racing Team VR46.

Stupiscono poi anche le eliminazioni di due piloti tra i più attesi come Alonso Lopez e Sergio Garcia, che prenderanno il via dalla 25esima e dalla 27esima posizione.

Senza tempi Davide Pizzoli: il pilota della BOE Skull Rider è caduto nel suo primo giro lanciato alla curva 7, stesso punto in cui era già finito ruote all'aria anche Khairul Idham Pawi, portato anche al Centro Medico per un controllo al dito che lo aveva fatto tribolare per tutto il 2019.

