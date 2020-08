Moto3, Brno, Libere 2: svetta Fernandez, ma i tempi sono alti

Nonostante la temperatura non abbia avuto un'impennata particolarmente significativa, i tempi sono stati decisamente più alti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca di classe Moto3.

Raul Fernandez ha messo tutti in fila con la sua KTM in 2'09"097, ma la sua prestazione è stata più lenta di circa quattro decimi rispetto a quella realizzata stamani da Gabriel Rodrigo. Anche se nella FP2 il pilota del Gresini Racing non è andato oltre l'ottavo tempo, staccato di poco meno di otto decimi dallo spagnolo, il miglior crono di giornata è quindi rimasto il suo.

Uno dei pochi che è riuscito a migliorarsi rispetto alla FP1 è Jaume Masia, secondo nel pomeriggio. Del resto, il portacolori del Leopard Racing era caduto per ben due volte stamani, quindi fare peggio sarebbe stato difficile. Con il suo 2'09"364, lo spagnolo si è guadagnato un posto nella Q2 provvisoria.

In terza posizione c'è un Romano Fenati che finalmente sembra aver trovato un po' di feeling con la Husqvarna del Max Racing Team. Anche lui però è tra quelli dentro con il tempo della mattinata. Oltre a Masia, infatti, l'unico ad essere entrato nella top 14 con il tempo del pomeriggio è Sergio Garcia.

Il portacolori della Estrella Galicia ha chiuso quinto in 2'09"698, alla spalle anche di John McPhee. Pure per lui comunque vale il discorso di Masia, visto che nel primo turno aveva girato pochissimo a causa di un problema tecnico alla sua Honda.

Detto dell'ottavo tempo di Rodrigo, davanti a lui c'è anche il tandem tricolore composto da Dennis Foggia e Tony Arbolino, entrambi in Q2 per ora grazie al tempo della mattinata. Nonostante sia stato solo 20esimo nel turno pomeridiano, anche Riccardo Rossi per ora avrebbe accesso diretto al segmento conclusivo della qualifica.

Tra quelli che invece dovranno provare a guadagnarselo nella FP3 di domani mattina ci sono invece Niccolò Antonelli, 12esimo nel pomeriggio, Stefano Nepa (16esimo), Andrea Migno (23esimo), Davide Pizzoli (28esimo) e Celestino Vietti (30esimo).

Quest'ultimo è stato anche protagonista di una scivolata alla curva 4, fortunatamente senza particolari conseguenze. E' andata peggio invece a Carlos Tatay, vittima di un brutto highside alla curva 7: lo spagnolo ha sbattuto con il casco per terra ed è stato vittima di una leggera amnesia, per questo è stato condotto al Centro Medico.

A terra ci sono finiti anche Ayumu Sasaki, Kaito Toba, Alonso Lopez e Darryn Binder, tutti tornati comunque ai box senza conseguenze.

