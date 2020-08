Moto3, Brno, Libere 1: Rodrigo al top, Foggia quarto

Il weekend di Brno si è aperto con Gabriel Rodrigo davanti a tutti per quanto riguarda la classe Moto3. Il portacolori del Gresini Racing ha spinto la sua Honda fino ad un crono di 2'08"612, precedendo le due KTM del Team Ajo, che hanno chiuso distanziate di 106 e di 227 millesimi rispettivamente con Kaito Toba e Raul Fernandez.

Dopo un avvio di stagione decisamente deludente, finalmente si è vista una bella zampata di Dennis Foggia, quarto a 287 millesimi con la Honda del Leopard Racing. Tra i migliori poi c'è anche Tony Arbolino, sesto con la Honda della Rivacold Snipers, anche se distanziato di 850 millesimi e alle spalle del giapponese Ayumu Sasaki.

Nonostante una caviglia ancora gonfia dopo la bruttissima caduta di Jerez, il leader iridato Albert Arenas è riuscito a piazzare la sua KTM del Team Aspar nelle prime posizioni con il settimo tempo. A seguire troviamo John McPhee, mentre a chiudere la top 10 ci sono poi altri due italiani, ovvero Romano Fenati ed un sorprendente Riccardo Rossi.

A sorpresa, tra i piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è anche il rookie Dupasquier, 11esimo ma incappato anche in una scivolata alla curva 7 nel finale. Gli altri tre poi sono Ai Ogura, il rientrante Alonso Lopez, che sembra aver risolto i problemi di salute che lo avevano fermato a Jerez 2, e il malese Khairul Idham Pawi.

Questo vuol dire che purtroppo la pattuglia di italiani che al momento dovrebbe passare dalla Q1 è piuttosto nutrita: il primo è Andrea Migno, 15esimo con la KTM dello Sky Racing Team VR46. Poco più indietro, in 17esima, c'è il compagno Celestino Vietti, che ha ancora un punto sulla mano sinistra, dopo essersi tagliato sul podio di Jerez con la bottiglia di Prosecco.

Attardati anche i due portacolori della SIC58 Squadra Corse: Niccolò Antonelli è 18esimo ed il "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki è 24esimo, essendo anche scivolato alla curva 13. Poco più avanti, in 22esima piazza, c'è Stefano Nepa, mentre Davide Pizzoli chiude il gruppo in 31esima.

Inizio decisamente in salita per Jaume Masia, non tanto per il 21esimo tempo, ma per il fatto che il portacolori del Leopard Racing è caduto per ben due volte, prima alla curva 11 e poi alla curva 3. Da segnalare, infine, le difficoltà di Sergio Garcia, costretto a parcheggiare la sua Honda della Estrella Galicia per un problema tecnico.

Guarda il Gran Premio Monster Energy di Repubblica Ceca live su DAZN. Attiva ora