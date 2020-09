Moto3, Barcellona, Libere 1: Fernandez precede Fenati

Proprio come a Misano, Raul Fernandez è partito con una marcia in più a Barcellona. Il pilota della KTM Ajo ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, creando subito un bel buco tra sé ed il resto del gruppo.

Lo spagnolo è stato il solo ad infrangere il muro dell'1'49" e con il suo 1'48"853 è arrivato subito a quattro decimi dal record assoluto del tracciato catalano. Senza contare poi che avrebbe potuto anche migliorarsi nel giro successivo se non avesse trovato traffico nell'ultimo settore.

La buona notizia però è che i suoi diretti inseguitori sono i ragazzi di casa nostra ed anche che c'è una gradita conferma. Dopo la bella vittoria nel Gran Premio d'Emilia Romagna, Romano Fenati ha chiuso questa FP1 in seconda posizione con la sua Husqvarna, staccato però di 390 millesimi.

19 millesimi più indietro troviamo poi Tony Arbolino, primo dei piloti Honda per i colori della Rivacold Snipers. I protagonisti del Mondiale comunque sono praticamente tutti nelle posizioni che contano, perché in quarta posizione c'è la Honda del Leopard Racing affidata a Jaume Masia e quella con i colori Petronas di John McPhee.

Sesto tempo per il leader iridato Albert Arenas, che ha scalato la classifica proprio sotto alla bandiera a scacchi con la sua KTM del Team Aspar. Tra i big quindi per il momento mancano all'appello Celestino Vietti ed Ai Ogura: l'italiano dello Sky Racing Team VR46 è solo 23esimo, staccato di 1"7. Il giapponese è poco più indietro, in 25esima posizione con la sua Honda.

Tornando a scorrere la classifica nelle prime posizioni, finalmente si rivede nelle posizioni che contano Niccolò Antonelli, settimo con la Honda della SIC58 Squadra Corse, mentre dietro di lui completano la top 10 Kaito Toba, Gabriel Rodrigo e Filip Salac.

Tra i piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è anche Andrea Migno, 12esimo con la KTM dello Sky Racing Team, alle spalle di Darryn Binder e davanti al tandem spagnolo composto da Alonso Lopez e Jeremy Alcoba.

Questo vuol dire che gli altri italiani al momento sarebbero tutti costretti a passare dalla Q1: oltre al già citato Vietti, Riccardo Rossi occupa la 16esima piazza, mentre Dennis Foggia è in 19esima, con Davide Pizzoli e Stefano Nepa in coda al gruppo con la 29esima e la 30esima prestazione.