Moto3: Aspar ha scelto Sergio Garcia per il 2021

Nei giorni scorsi il Team Estrella Galicia ha annunciato che il prossimo anno non sarà sulla griglia del Mondiale Moto3, concentrandosi esclusiva sul CEV. Una scelta che ha portato inevitabilmente Sergio Garcia a doversi guardare intorno per trovare una sella per il 2021.

E bisogna dire che il giovane pilota spagnolo ha trovato un'ottima collocazione, perché è stato scelto dal Team Aspar come erede dell'attuale leader iridato Albert Arenas, che nella prossima stagione farà il salto verso la Moto2 sempre con la squadra di Jorge Martinez.

Il 17enne è stato vice-campione del CEV nel 2018 e poi lo scorso anno ha fatto il suo esordio a tempo pieno nel Mondiale, conquistando anche una vittoria nella gara conclusiva di Valencia, arrivata subito dopo il primo podio, il secondo posto in Malesia.

Il 2020 però fin qui è stato particolarmente travagliato per lui, che non è riuscito a mettere in mostra il proprio talento, salvo che per il quarto posto conquistato in occasione del Gran Premio di Catalogna. Attualmente infatti è solo 17esimo nel Mondiale, con appena 37 punti all'attivo.

Il prossimo anno per il valenciano rappresenterà anche una nuova partenza, perché per la prima volta sarà in sella ad una KTM, dopo aver sviluppato fin qui la sua carriera su una Honda.

"Sono contento di annunciare questo accordo per l'anno prossimo. Insieme formeremo una grande squadra, perché so bene che si tratta di un team vincente. Darò il massimo in ogni occasione" ha detto Garcia.

"Siamo contenti di avere Sergio con noi. Riponiamo grande fiducia in lui e ci impegneremo ad offrirgli i mezzi migliori affinché possa dimostrare tutto il suo valore. Quest'anno stiamo vivendo una stagione davvero emozionante, vogliamo continuare quindi a formare piloti per aiutarli a diventare campioni" ha aggiunto Jorge Martinez.